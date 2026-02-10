Con ópera coahuilenses brillarán en el Palacio de Bellas Artes

Con ópera coahuilenses brillarán en el Palacio de Bellas Artes

Mauro Marines
Mauro Marines

La Compañía de Ópera de Coahuila, dirigida por el maestro Arturo Rodríguez, también se presentará en el Castillo de Chapultepec y en la Casa de Coahuila en la Ciudad de México

Artes
/ 10 febrero 2026
35 cantantes de ópera de Coahuila realizarán a finales de febrero una gira artística que los hará tocar algunos de los escenarios y recintos más importantes de México, poniendo en alto el nombre del estado en la capital del país.

Bajo la batuta y tutoría del maestro Arturo Rodríguez, la Ópera de Coahuila se presentará el 25 de febrero en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, el 26 en la Casa de Coahuila y el 27 engalanarán la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas con un repertorio que demostrará la calidad de sus voces.

“La Ópera de Coahuila está conformada por cantantes profesionales y semiprofesionales en formación y tendremos el gusto de presentar a 20 solistas en los recintos más importantes de la Ciudad de México”, compartió el director en rueda de prensa.

Esta agrupación independiente es ha formado gracias a la pasión de sus integrantes y la vocación de su fundador por impulsar a las voces mexicanas, pero sobre todo a las de los estados. Originario de la capital del país y docente en la UNAM, Rodríguez destacó por su interés en apoyar a los talentos que venían de fuera y con más de dos décadas trabajando en Coahuila ahora llevará el fruto de sus esfuerzos al centro de la nación.

El repertorio en las primeras dos fechas abarcará más de 60 obras, mientras que el concierto “De Mozart a Verdi” explorará dos siglos de música en un recinto que no le abre sus puertas a cualquier propuesta artística.

Su presentación en Chapultepec, con música de ópera, será a las 19:00 horas, al igual que la de Casa de Coahuila, con zarzuela y ambos de entrada gratuita, mientras que el evento de Bellas Artes será a las 18:00 horas con el costo de acceso habitual al recinto, este dentro del Ciclo de Música INBAL 2026.

Un regalo para Saltillo

En preparación para esta gran oportunidad de hacer visible su talento, así como para reunir fondos, la compañía realizará dos conciertos en el Teatro del IMSS en Saltillo, con la presencia de 20 solistas y 45 artistas.

La primera de estas funciones será una gala de ópera el domingo 15 de febrero a las 18:00 horas, mientras que la segunda será una gala de zarzuela el jueves 19 de febrero a las 19:00 horas. Ambas tienen un costo de 200 pesos y los boletos se pueden adquirir en www.companiaoperademexico.com.

El elenco de cantantes solistas que se presentarán en CDMX se encuentran las sopranos: Adriana Molina Gómez, Ariadna Liset Sandoval Silva, Iliana Pamela Pereyra Nava, Patricia Guadalupe Tamez Fierro, Azalea Berenice Ayala de la Peña, Danna Paola Corona Gaytán, Karime Anais Herrera García, Martha Jesam Ruiz Rodríguez, Jared Madai González Rodríguez, Jesús Ángel de la Cruz Cabrero, Larissa Chavarría Rodríguez, Samantha Estefania Yeverino Santana, además de Gabriela Zulema Niño González, Claudia Alejandra Ruiz Moreno y María Fernanda Reyes Loaiza en los coros.

Las mezzosopranos solistas serán Cecilia Maricruz Ortiz Martínez y Daniela Cortés Escobedo, actualmente becaria del Estudio de Ópera de Bellas Artes, además de Alejandra del Río Muñoz, María Estela Martínez Durón, Nora Irene Espiniza Aguirre, Diana Laura Ruiz Alamilla, Vasti Paola Leyva Pérez y Elsa Alejandra Hernández Ontiveros en los coros.

Los tenores solistas serán Andrés Alejandro Hernández Ontiveros, Alan Alejandro Yeverino Rodríguez y Guillermo Villanueva Núñez, además de Eliezer Tovar Macías y Miguel Ángel Ramos Arias en el coro.

TE PUEDE INTERESAR: Con teatro de Monterrey inicia en La Besana un periodo de actividad y calidad

Los barítonos solistas serán Humberto Ávila Rodríguez y el propio Arturo Rodríguez Torres, además de Óscar Daniel Álvarez Velázquez, Guillermo Pacheco Campos y David Delgadillo Valdés en los coros.

Los pianistas participantes son Marco Antonio Guzmán Pedraza, Erika González Lozano y el propio director de la agrupación.

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

