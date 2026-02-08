$!Con teatro de Monterrey inicia en La Besana un periodo de actividad y calidad

Desbordada, inmensa, monumental. Así entró Fatkary al escenario del Centro Cultural La Besana, tanto en cuerpo como en espíritu. Su ánimo y energía tan abarcadores como las bolsas que le colgaban. En este unipersonal la creadora escénica Caridad Gómez habla, sí, sobre la obesidad mórbida con la que vivió en algunos cruciales años de su vida, pero también de lo que significa vivir en la frontera México - Estados Unidos, en Reynosa, entre la violencia del narco pero también la que se ejerce sobre los cuerpos y que afecta identidades enteras de por vida. “#FATKARY: Corrido de una ex-gorda entragediada” debutó en Saltillo este fin de semana como la primera obra de la Residencia Aridoestética con la que la compañía regiomontana traerá montajes y talleres a la ciudad hasta el mes de junio.

Esta propuesta escénica, escrita y protagonizada por la actriz originaria de Tamaulipas, llenó La Besana en su primera función el sábado 7 de febrero, con la dirección de Alberto Ontiveros. La música y el baile marcaron el ritmo y balancearon el humor y el drama de un montaje conmovedor y que invitó al público a estar involucrado y participativo. Las flores poblaron “la piel” del traje que la actriz portó la primera mitad de la obra, hecho de tela y lleno de bultos y bolsas, como el cuerpo con el que alguna vez vivió. Sus anécdotas, contadas de manera no lineal, nos muestran su relación con la cultura fronteriza, el spanglish, la violencia y, por supuesto, su relación con la comida y con su cuerpo, desde la niñez hasta el momento.

Entre juegos que invitaron al público a involucrarse y mantener la atención, además de escenas con recuerdos cargados de humor, “Fatkary” fue revelando su historia, su proceso y sus aprendizajes a lo largo de décadas, estableciendo los eslabones que llevarán al reconocimiento de cómo las violencias se replican de manera casi inconsciente. Gorguz seguirá presente en Saltillo La residencia realizada con apoyo del program México en Escena del Sistema de Apoyos a al Creación y Proyectos Culturales (SACPC) de la Secretaría de Cultura de México continuará hasta el mes de junio con varios montajes y talleres.

La siguiente visita a la capital coahuilense de la compañía regia será el 7 y 8 de marzo con una adaptación al teatro del libro “Autobiografía del algodón” de Cristina Rivera Garza, el cual explora los orígenes de la familia de la autora ganadora del Pullitzer, también ubicada en el noreste de México y su frontera con Estados Unidos. Los días 11 y 12 de abril presentarán las obras “404 not found” de Cassandra Colis, otro biodrama unipersonal sobre un feminicidio que marcó la infancia y la vida de la actriz; y “La raíz de las delicias” de Alberto Villarreal el 25 y 26 del mismo mes, un monólogo que explora “la pesadilla que envuelve al ser humano por buscar historias y contarlas, en su necesidad de grandes momentos”.