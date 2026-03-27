$!Con Sor Juana y poco público celebran el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad

Actualizar a un clásico siempre es complejo. Montar un Shakespeare o, en este caso, una obra de Sor Juan Inés de la Cruz representa un reto para los artistas escénicos, pues entre los cambios del lenguaje y de contexto sociocultural, el mensaje original puede perderse. Con todo y que algunas personas del público expresaron su dificultad para entender algunos de los pasajes de la obra “Los empeños de una casa”, esta comedia de enredos se presentó el jueves 26 de marzo con una cálida respuesta de una sala a medio llenar, en el marco del 47 aniversario del Teatro de la Ciudad.

La producción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) —tercero de los montajes traídos a Saltillo por esta agrupación en el celebración del Fernando Soler, —, dirigida por Aurora Cano, fue disfrutada por una audiencia mucho menor de la que se esperaría para la ocasión, pero la recepción fue tal que los vítores inundaron el teatro y el total de los asistentes se pusieron de pie cuando concluyó la puesta, una que además duró cerca de tres horas, pero que se fueron como agua. La presentación fue precedida una hora antes por la tradicional ceremonia del Encendido del Sirio, que contó con autoridades de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), asociación civil que actualmente administra el teatro en comodato, así como miembros del gremio teatral y artístico de Saltillo.

Una celebración agridulce A diferencia del año pasado, cuando la ocasión destacó no por la fiesta sino por las manifestaciones del gremio teatral, detonadas por años de inacción por parte de la Secretaría de Cultura para atender las necesidades de esta disciplina en Coahuila, este 2026 el evento ocurrió sin contratiempos, aunque se mantiene la inconformidad. Entre los costos de entrada que originalmente se cobraban por ver a la CNT —que iniciaron en 500 pesos por persona— y las bases del Maratón de Teatro con cual se celebró el Día Mundial del Teatro este viernes 27 —que fueron descritas más como “restricciones” e “ignorantes” del quehacer teatral local—, así como la opacidad con la que ha operado el PARTECO en su primer año de trabajo, las demandas del gremio no han cesado y las acciones por parte de la secretaria y de la asociación han sido menores en comparación.