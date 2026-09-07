Conoce el arte de los títeres, Patrimonio Cultural de México, en esta exposición en Monterrey

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    Conoce el arte de los títeres, Patrimonio Cultural de México, en esta exposición en Monterrey

El Museo del Noreste presenta la exposición ‘Historia de los Títeres en México, joyas del Museo Nacional del Títere’ hasta el 14 de febrero de 2027

Las antiguas carpas de títeres y el ambiente que rodea a esos espectáculos itinerantes son evocados a través de la exposición “Historia de los Títeres en México, joyas del Museo Nacional del Títere (MUNATI)”, que ya se puede apreciar en el Museo del Noreste, en Monterrey.

La muestra comprende un recorrido por historia del teatro de títeres en México, su evolución y conformación como un patrimonio cultural del país.

La exposición, integrada por 150 piezas del acervo del MUNATI, está organizada en cinco núcleos temáticos que permiten conocer la evolución de este arte en México.

Ignacio Tapia Echávarri, director del MUNATI, destacó que las piezas que se seleccionaron para la muestra permiten conocer la historia del surgimiento de las compañías, personajes y espectáculos que marcaron la historia de los títeres en el país.

“Tomando en cuenta que el teatro de títeres no ha sido nunca considerado como un arte sino como un arte menor, esto nos da la oportunidad de que la gente compruebe de que los títeres son verdaderamente obras de arte”, dijo Tapia Echávarri.

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Señaló que la selección está integrada por piezas que cuentan la historia de los títeres en México la cual comenzó hace siglos ya que tienen antecedentes inclusive en las culturas prehispánicas.

También la exposición plasma el papel que los títeres han tenido en las diferentes etapas de la historia del país.

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El diseño museográfico corrió a cargo de Sergio Rodríguez quien montó un ambiente cálido y entrañable que permite el lucimiento de estas piezas que incluso permiten remontarse a pasajes de la infancia.

El recorrido comienza con “Los Orígenes” donde es posible conocer los antecedentes históricos de este arte, así como las principales técnicas de animación que dieron forma a los títeres.

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El resto de los núcleos son: “Empresa Nacional de Autómatas de los Hermanos Rosete Aranda, manipuladores de gran fama” que está dedicado a una de las compañías pioneras en el arte de los títeres en México, la cual surgió en el país durante el siglo XIX; “Teatro Carpa Rosete Aranda, Empresa Carlos V Espinal e hijos”, así como “Teatro Guiñol” y “Nuevos Creadores: la continuidad del espectáculo”.

Entre las piezas que se pueden apreciar están, por ejemplo, unos títeres de Frida Kahlo y Diego Rivera realizados en papel maché forrado de hule espuma y media, del artista, Héctor Fernández Martínez.

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También resaltan piezas de Donald Bush Cordy, originario de Minneapolis, Estados Unidos, quien destacó como titiritero y talló en madera sus propias marionetas y títeres de guante.

Durante la exposición, el público podrá disfrutar de funciones de títeres a cargo de la compañía Baúl Teatro. Las funciones estarán programadas para el domingo 20 de septiembre, el 11 de octubre, 8 de noviembre y 13 de diciembre con cuatro funciones por día.

La muestra estará en el mencionado recinto cultural hasta el 14 de febrero de 2027.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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