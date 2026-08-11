¿Cuál fue el ingrediente especial que logró el éxito en la cena homenaje a Laura Esquivel?

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    ¿Cuál fue el ingrediente especial que logró el éxito en la cena homenaje a Laura Esquivel?

La Chef Ivonne Orozco de “Las Delicias de mi General” y Juan Ramón Cárdenas, Chef de “Don Artemio”, comparten cuál fue la clave del éxito en la cena homenaje a Laura Esquivel por su obra “Como agua para chocolate”

Durante la cena homenaje de la autora Laura Esquivel, este pasado 07 de agosto en el Museo de las Aves de México, se presentaron distintos rubros gastronómicos, chefs de renombre de nuestra ciudad, logrando como resultado un gran menú y degustación.

La clave esencial de la velada, nos platica la chef Ivonne Orozco, organizadora del evento, fue que llegaron a crear una comunidad, en donde cada chef resaltó por la unión en donde no importaron los egos ni los estatus de cada uno.

Esa unión fue el ingrediente especial de la noche, en donde cada uno de los participantes se enfocó en el mismo objetivo, que fue presentar a los asistentes nuestro estado, no solo en platillos representativos del norte, sino también la belleza de nuestra ciudad, empezando por su gente.

La grandeza de Saltillo también está en la gente buena y su gente buena siempre hace de las cosas simples cosas maravillosas”, expresó Orozco.

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Para el chef Juan Ramón Cárdenas esta experiencia se resume en un sentimiento de “alegría” el haber participado, y recreado platillos de una novela tan importante para su generación.

“Alegría de ver cómo la cultura amalgama a la comunidad, gracias a tantas generaciones que han luchado y siguen luchando por que Saltillo tenga un gran nivel cultural”, comentó Juan Ramon Cárdenas para este medio.

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Aunque para él, la clave del éxito sin duda fue la pasión de la chef Ivonne, y de su liderazgo para diseñar un menú estrictamente basado en la novela.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/don-daniel-el-pitoco-el-titiritero-de-saltillo-que-mantiene-viva-la-magia-de-cri-cri-y-topo-gigio-en-el-centro-historico-KD22743911

Este evento fue un parteaguas no solo para el mundo gastronómico , también para el mundo literario y comenta que sin duda le encantaría seguir trabajando en eventos similares.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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