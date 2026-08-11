$!¿Cuál fue el ingrediente especial que logró el éxito en la cena homenaje a Laura Esquivel?

Durante la cena homenaje de la autora Laura Esquivel, este pasado 07 de agosto en el Museo de las Aves de México, se presentaron distintos rubros gastronómicos, chefs de renombre de nuestra ciudad, logrando como resultado un gran menú y degustación. La clave esencial de la velada, nos platica la chef Ivonne Orozco, organizadora del evento, fue que llegaron a crear una comunidad, en donde cada chef resaltó por la unión en donde no importaron los egos ni los estatus de cada uno.

Esa unión fue el ingrediente especial de la noche, en donde cada uno de los participantes se enfocó en el mismo objetivo, que fue presentar a los asistentes nuestro estado, no solo en platillos representativos del norte, sino también la belleza de nuestra ciudad, empezando por su gente. “La grandeza de Saltillo también está en la gente buena y su gente buena siempre hace de las cosas simples cosas maravillosas”, expresó Orozco.

Para el chef Juan Ramón Cárdenas esta experiencia se resume en un sentimiento de “alegría” el haber participado, y recreado platillos de una novela tan importante para su generación. “Alegría de ver cómo la cultura amalgama a la comunidad, gracias a tantas generaciones que han luchado y siguen luchando por que Saltillo tenga un gran nivel cultural”, comentó Juan Ramon Cárdenas para este medio.

Aunque para él, la clave del éxito sin duda fue la pasión de la chef Ivonne, y de su liderazgo para diseñar un menú estrictamente basado en la novela.

Este evento fue un parteaguas no solo para el mundo gastronómico , también para el mundo literario y comenta que sin duda le encantaría seguir trabajando en eventos similares.

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