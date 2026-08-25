¿Cuáles son los retos de Leticia Rodarte al frente de la Secretaria de Cultura?

La Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) cambia de titular. Tras dos años con Esther Quintana Salinas a la cabeza ahora será Leticia Rodarte Rangel quien se encargue de concluir el trabajo en lo que resta del sexenio. Este ajuste fue celebrado de manera masiva en redes sociales. El anuncio que hizo el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), dirigido hasta este momento por Rodarte Rangel, recibió más de 500 reacciones positivas y mensajes de aliento y celebración para la funcionaria, tanto del público general como de integrantes de la comunidad artística de Saltillo y Coahuila. La experiencia de la gestora cultural fue una de las cualidades que más destacaron en redes, tomando en consideración las dos administraciones que ha estado al frente del IMCS, además de su trabajo en la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC.

Rodarte compartió sobre este nombramiento que agradece “al Alcalde Javier Díaz por la confianza que le otorgó estos años al frente del Instituto así como a la comunidad artística, promotores y gestores culturales con quienes tuve la oportunidad de colaborar para llevar a cabo proyectos artísticos y culturales en Saltillo”. Trabajo pendiente Al llegar a la SC a mitad de sexenio Leticia Rodarte Rangel también se enfrenta a una serie de circunstancias y exigencias que arrastró la administración de Quintana Salinas. En una publicación en Facebook, el actor y director Gustavo García planteó que este relevo “abre una expectativa”, reconociendo que “un cambio de persona puede ser significativo, aunque no garantiza un cambio de fondo y sentido en la política cultural que en los últimos años ha traído deterioro, retrocesos y obstáculos. Ojalá el cambio de titular sea realmente el comienzo de un cambio verdadero. Ojalá el cambio no sea un paliativo ante la inconformidad o un placebo mediático para luego hacer más de lo mismo o remasterizado”.

Entre las necesidades que hace falta atender destacaron un apoyo real a los creadores, espacios públicos realmente accesibles y presupuesto equilibrado, así como participación ciudadana efectiva. Durante el último año la SC se ha enfrentado a cuestionamientos relacionados con la administración del Teatro de la Ciudad y la creación del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila, así como el rol del Consejo Ciudadano de Cultura en la conformación de la política pública en el estado.

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