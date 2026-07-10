$!Cuarta Pared trae el musical ‘Cats’ de Andrew Lloyd Webber al Teatro de la Ciudad de Saltillo

En el marco de su noveno aniversario la compañía Cuarta Pared Teatro traerá a Saltillo uno de los musicales más reconocidos de todos los tiempos: “Cats” de Andrew Lloyd Webber, un espectáculo que estuvo más de 21 años en Broadway y cuya historia ahora se presentará en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El montaje cuenta con la dirección escénica de Rodrigo González, la dirección coreográfica de Karina Martínez y la dirección vocal y coral y de Andrés Hernández, quienes están al frente de un equipo de más de 100 artistas que le darán vida al grupo de gatos jelicales. “Mucha gente piensa que hacer este tipo de musicales es exclusivamente de grandes capitales y gran magnitud y que este tipo de cosas no se hacen, entonces para mí es decir que ‘Cats’ puede pertenecer a cualquier comunidad que lo quiera hacer con seriedad y no es una cosa geográfica, que el talento solo existe en el centro”, compartió Rodrigo González, también productor general y director de la compañía.

El elenco está integrado por artistas saltillenses que ya tienen gran trayectoria en el teatro musical, como Adriana Molina y Roberto Lozano, así como Raúl Sampayo, María José de la Peña, Octavio Gil, Hugo Blanco y más, para un total de 25 actores que interpretarán a estos gatos con mucha personalidad. Además, junto a ellos llegan dos invitados especiales, la actriz Carmen Sarahí, que interpretará a Grizabella —quien interpreta el inmortal tema “Memory”— y el bailarín Marco Cantú, que encarnará a Micifustófeles, un rol que requiere una formación profesional en ballet. “Obedeciendo al rigor de la partitura del personaje que queremos traer, Grizabella, traer a Carmen Sarahí es algo nuevo para nosotros. No habíamos colaborado con una artista de fuera y que estuviera por acá haciendo las funciones. Queríamos también hacer algo diferente, respondiendo a las propias estructuras de producción. Y también ser honestos, a lo mejor en Saltillo no están los perfiles que necesitamos por la partitura, por la partitura de movimiento en el caso de Micifustófeles, y hay que voltear a esos horizontes y decir ¿qué tan rigurosos nos queremos poner y queremos que cumpla con las características del personaje?”, explicó González.

Específicamente el baile ha representado un reto importante para el elenco. “Esta gente se entrenó durante ocho meses en baile y desarrollo físico”, aseguró el director, destacando también que el trabajo de maquillaje y vestuario, crucial para crear a estos personajes, es cien por ciento local y artesanal, hecho desde cero por Alejandra Ugalde en el primer caso y Lauretta Sánchez y Lauretta Pugliese en el segundo. Además de los 25 actores/gatos habrá 10 niñas invitadas de la School of Dance y un coro de 100 cantantes off stage para darle cuerpo a este gran espectáculo que tendrá cuatro funciones únicas.