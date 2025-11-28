Cultura y Pop: Dos Versiones de la Carrera Espacial

Artes
/ 28 noviembre 2025
    Cultura y Pop: Dos Versiones de la Carrera Espacial

Los dos libros son brillantes a su manera —uno por detallado y profundo, otro por divertido e irrespetuoso— e imperfectos por la misma razón

Al igual que millones de personas, a principios de los años setenta Tom Wolfe, por entonces uno de los periodistas estadounidenses más innovadores, celebrados y excesivos, estaba entusiasmado con la conquista espacial, así que se propuso escribir un libro sobre sus inicios.

‘The Right Stuff’ (1979), quizá el libro más conocido sobre la carrera espacial, es clave para comprender la cultura de los pilotos militares, las presiones políticas, económicas, tecnológicas y humanas que enfrentó la NASA, y las razones y obsesión del gobierno estadounidense por ganar la carrera espacial a los soviéticos en plena Guerra Fría.

Hace unos meses, el también periodista estadounidense John Strausbaugh publicó el lado opuesto de la moneda, ‘The Wrong Stuff’ (2025), donde hace un recuento de los inicios del programa espacial soviético.

Durante muchos años los soviéticos fueron adelante en la conquista espacial, y de acuerdo con la CIA estaban siempre a punto de alcanzar el siguiente gran hito. Ahora sabemos, sin embargo, que aunque su esfuerzo fue también titánico y brillante, su programa espacial eventualmente se quedó irremisiblemente atrás, limitado por su retraso tecnológico y la renqueante economía soviética, y dañado por la cultura de secretismo y necesidades políticas del régimen soviético.

Los dos libros son brillantes a su manera —uno por detallado y profundo, otro por divertido e irrespetuoso— e imperfectos por la misma razón.

Al intentar comprender qué llevaba a un ser humano a arriesgar su vida por llegar al espacio, Wolfe terminó enamorándose de la primera hornada de astronautas estadounidenses, y los idolizó a tal grado que terminó por caricaturizarlos. Su “lo que hay que tener” para ser astronauta terminó pasando a nuestra cultura pop como una mezcla de machismo, adicción por los riesgos, competitividad rayana en lo infantil, y desdén por la propia vida.

Al igual que Wolfe, Strausbaugh también se fue a un extremo—en su caso, enfocarse en los errores y problemas del programa espacial soviético. Su recuento es irreverente, con menos heroísmo y más humanidad, menos fanfarrias y más impertinencia—pero también termina caricaturizando a los soviéticos; en su caso, como a unos necios chapuceros, que desdeñaban la vida de sus cosmonautas.

TE PUEDE INTERESAR: Entre rumores y secretos: Se cumple el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal

Resulta fascinante cómo el tono y el enfoque transforman cualquier tema. Dicho de otra forma: alguien como Wolfe debería escribir un libro para ensalzar al programa soviético, y otro Strausbaugh debería escribir un recuento que desmitifique al programa espacial estadounidense.

(La próxima semana hablaré de un libro que quizá sea el mejor que se ha escrito sobre la carrera espacial.)

Temas


Opinión
viaje espacial

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


NASA

true

Luis Alfredo Pérez

Doctor en Literatura por la Universidad de Salamanca. Vive en Europa desde el 2000, donde ha viajado extensamente. Ha sido guionista y locutor de radio, y escritor de libros, museos, arte, viajes, conciertos, y películas. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Zuyd en Maastricht (Países Bajos), donde imparte clases de Lengua y Cultura Española, Comunicación Intercultural, Presentation Skills y Storytelling. En sus noches libres cocina para rockeros y poperos en la sala de conciertos Muziekgieterij.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que a principios de este año los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes, para tratar de negociar un aumento en la tarifa.

Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Descubre los precios y platillos de la cena navideña Costco 2025. Lasañas, pavo, romeritos, lomos y ensaladas listas para servir en esta temporada.

Cena navideña Costco 2025... precios y platillos disponibles
¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales
CeeDee Lamb concretó una jugada de 51 yardas que cambió el rumbo del juego especial de Día de Acción de Gracias.

Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs