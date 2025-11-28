Entre rumores y secretos: Se cumple el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal

A los 94 años, admirada, respetada y conocida por varias generaciones dentro y fuera de México, falleció Silvia Pinal hace un año en la Ciudad de México. Con su partida, nació también la leyenda que hoy representa su trayectoria y su legado en el entretenimiento. A un año de su muerte, la estrella de la Época de Oro del cine mexicano es recordada no sólo por la prensa —con la que mantuvo contacto hasta donde su salud lo permitió—, sino también por sus fanáticos, quienes la reconocen como una actriz y productora fundamental en la televisión y el teatro. Pero Silvia Pinal también fue madre, abuela y bisabuela. Logró lo que parecía imposible: unir a su familia, propiciar reconciliaciones y dejar de lado los egos para que todos pudieran despedirla entre el dolor que significó perderla.

¿QUÉ PASÓ TRAS LA MUERTE DE SILVIA PINAL? Tras su fallecimiento, la lectura del testamento y la elaboración de inventarios de sus pertenencias y propiedades rodearon a la familia. En paralelo, en la prensa crecían rumores de distanciamientos y relaciones frías entre los integrantes del clan Pinal. La última aparición pública de la diva fue en un homenaje en los Estudios Churubusco, donde se renombró un edificio de camerinos en su honor. En ese evento estuvo acompañada por sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, y por su nieta Stephanie Salas. “Me siento muy querida por todos ustedes, me siento apapachada y conmovida. Hoy sólo quiero decirles que el corazón me late muy fuerte, que me han regalado una tarde maravillosa y, lo más importante de todo: ¡Que viva México!”, expresó la actriz en aquella ceremonia.

UN LEGADO INTOCABLE Mientras sus hijos intentan resolver y respetar sus últimas voluntades en la intimidad, la prensa y el público han seguido atentos a cualquier movimiento, aunque frecuentemente la misma familia sale a desmentir o minimizar los rumores. Alejandra Guzmán fue una de las pocas en compartir detalles de su proceso personal, revelando que parte de las cenizas de su madre fueron transformadas en un diamante.

“Convertí sus cenizas en un diamante. Me lo entregaron el 8 de mayo. Ese sí es un buen regalo del Día de las Madres”, contó la cantante. A inicios de 2025, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia, se realizó un nuevo inventario de las pertenencias de la actriz, donde se reportó la ausencia de objetos valiosos. Entre la información filtrada, se señaló a Luis Enrique Guzmán como el principal sospechoso.

¿Y LOS HOMENAJES? Cuando falleció, Pinal ingresó al Palacio de Bellas Artes envuelta en aplausos, música y afecto, y ahí se realizó un emotivo homenaje para despedir a la diva. Para este primer aniversario, Sylvia Pasquel ha coordinado las actividades con discreción —según declaraciones de Stephanie Salas en De Primera Mano y N+— con la intención de mantener viva la memoria de su madre lejos de los escándalos mediáticos y cerca de sus fanáticos.

LOS ÚLTIMOS CHISMES Hace unas semanas, diversos programas de espectáculos difundieron un audio en el que una enfermera, presuntamente encargada del cuidado de la actriz, la maltrataba verbalmente. La familia tuvo conocimiento del hecho y la mujer fue despedida. Además, han resurgido señalamientos del periodista y amigo Pepillo Origel, quien apunta a Iván Cochegrus —productor y figura cercana a Pinal— como responsable de mantener alejados a algunos amigos de la diva en sus últimos años. Otro tema que ha generado preocupación es el presunto abandono de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal, su hogar por décadas. Debido a las fuertes lluvias de este año en la Ciudad de México, se reportaron daños considerables en la propiedad, incluida la zona donde se encontraba el famoso cuadro pintado por Diego Rivera.

UN LEGADO QUE NO SE APAGA Rumores, tensiones familiares o distanciamientos podrán surgir, pero el legado de Silvia Pinal en el entretenimiento mexicano perdurará. Episodios inolvidables de Mujer, Casos de la Vida Real; películas emblemáticas como El ángel exterminador, María Isabel y La soldadera; telenovelas como Soy tu dueña y Carita de ángel; así como su participación como narradora en su bioserie Silvia Pinal: Frente a Ti, mantienen viva su esencia artística y su figura como la indiscutible Diva del Cine Mexicano.