$!Daniela Elidett se adentra en el potencial del arte con exposición en Malasaña, nueva taberna de Saltillo

En 2023 la artista saltillense Daniela Elidett dio un paso en una dirección única para su carrera. Aunque ya tenía tiempo explorando otras técnicas, el retrato figurativo siempre la acompañó de cerca, hasta ese momento en el que se adentró de lleno en la conceptualidad del collage. “Pieles ajenas” fue el nombre de la exposición donde la textura el símbolo le abrieron la punta a un nuevo horizonte. Tres años después presenta en el restaurant-bar cultural Malasaña la continuación de ese viaje en “Membrana”, que se inauguró el pasado viernes 16 de enero con piezas que formaron parte de ese primer ejercicio y ocho nuevas que son productos de su profundización en el mismo.

“Me expandí hacia todas las direcciones posibles y ahora ya estoy definiéndome. Estoy en el camino de lo corporal y lo intuitivo”, explicó la artista para VANGUARDIA en el evento inaugural, “he estado delimitando cuál es el proceso que conecta conmigo y es el que habla desde mi cuerpo hacia una consciencia colectiva”. En sus obras lo antiguo —entre fotografías viejas y papeles raídos y amarillentos— atrapa la mirada y el diálogo entre los símbolos invita a observar con detenimiento. Rostros envueltos en telas o que “escupen” hilos, cuerpos que se tuercen sobre sí mismos y otras imágenes enigmáticas pero poderosas ahora abren una deriva en los muros de Malasaña.

“Yo venía de una cosas totalmente distinta, de procesos mucho más rígidos, y la diferencia es que ya estoy aprendiendo a trabajar desde el cuerpo, desde la sensación, desde la experiencia, y ya no me siento obligada a explicar nada. Incluso en aquella exposición del 2023 todavía tenía en mi mente esa lógica, de explicar, de representar, ahorita ya me estoy permitiendo la experiencia de los materiales, de las texturas, de los colores; he conectado con unos materiales más que otros y ahí es donde siento que estoy tomando una dirección más continua, ya no hay tanta divagación”, agregó. Aquel proyecto, realizado con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Coahuila, se centró mucho en sus experiencias, sus dolencias y su relación con su cuerpo y quienes la rodean. Ahora, con estas nuevas piezas, Elidett busca ampliar los temas a lo colectivo y ya no partir de la autorreferencia.

“Ahorita ya empiezo a tratar no hablar de mí, sino de todos, ya no solo mi cuerpo sino todos los cuerpo, como una membrana, por eso se llama así la exposición, porque para mí son fragmentos de un solo cuerpo. Estoy tratando de entrar más a lo colectivo y utilizar símbolos que sean más universales”, compartió. “Los materiales los selecciono porque son los que conectan con el cuerpo, son materiales que se rompen como el cuerpo, que se doblan como el cuerpo, se transforman como el cuerpo y por eso los utilizo y también he ido descartando otros que ya no conectan con esa idea principal”, añadió. Todas las piezas están a la venta y el catálogo está disponible en la taberna o en este enlace.