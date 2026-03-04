Inauguran Sala Coca, un nuevo espacio para todas las artes al norte de Saltillo

Inauguran Sala Coca, un nuevo espacio para todas las artes al norte de Saltillo

Mauro Marines
por Mauro Marines

La exposición ‘Prólogo’ reunió a decenas de artistas en un espacio que se abre a las propuestas de los creadores locales de todas las disciplinas artísticas

Artes
/ 4 marzo 2026
Apertura y colaboración son las palabras clave para entender el proyecto de Sala Coca, un espacio que aunque en su periodo inaugural funciona como galería, no se cierra a las posibilidades de lo que la comunidad artística local necesite.

Mariela Gutiérrez, Daniel Chaparro y Carlota Torres son los tres socios que decidieron abrir este espacio —donde también se encuentran sus estudios personales— a la comunidad, entregando un lugar versátil y dinámico, como lo demostró la museografía de “Prólogo”, su primera exposición colectiva.

Ubicado sobre la calle Fresnos, en Residencial Arboledas —justo detrás del Oxxo—, este lugar busca también descentralizar la cultura de Saltillo, ofreciendo una opción al norte de la ciudad con un amplio potencial.

“Buscamos expandir la mancha artística, están pasando cosas bien interesantes en el centro, entonces la idea es expandirla, en este caso, al norte, y las salas están pensadas para hacer colaboraciones, crear conversaciones, que las personas conozcan quién está detrás de cada pieza; igual generar talleres, charlas, presentaciones de libro, cenas, incluso teatro o performance, cualquier cosa que esté rodeada de arte y cultura”, expresó Mariela a VANGUARDIA.

$!Carlota Torres, Mariela Gutiérrez y Daniel Chaparro, socios de Sala Coca.
Carlota Torres, Mariela Gutiérrez y Daniel Chaparro, socios de Sala Coca. FOTO: OMAR SAUCEDO.

Compartió que la convocatoria para integrar esta colectiva se dio de manera natural, de boca en boca. Ellos se acercaron a algunos artistas o gestores y estos a su vez pasaron la voz, acercando a más personas interesadas en ser parte del primer paso de Sala Coca. A la par, también se presentó una exhibición individual de Adair Vigil, con algunas de sus esculturas sonoras de acero.

“En los meses que va a estar Adair aquí ya se están planeando activaciones, como un concierto que va a dar con un músico de la Filarmónica del Desierto”, adelantó la también ceramista.

$!Inauguran Sala Coca, un nuevo espacio para todas las artes al norte de Saltillo

“Prólogo” cuenta con obras de pintura, dibujo, escultura, fotografía y muchas otras técnicas, en lenguajes que van desde lo más académico hasta lo más conceptual, creadas por artistas como Ana Gómez, Blasto, Alejandro Fuentes, Carlos Farías, Daniel Alcalá, Elsa Fraire, Javi Mendoza, Laila Castillo, Lucia Lupina, Matthew Sanabria, Miriam Medrez, Patricia Carrington, Roy Carrum, Sinhué Delgado y Vange Tamez.

Aunado a esto, también se encuentra aquí el café Papilla Estelar, que muy pronto se inaugurará oficialmente y le brindará sus servicios a los visitantes de la sala, así como convertir a sus propios en amantes del arte.

$!Inauguran Sala Coca, un nuevo espacio para todas las artes al norte de Saltillo

Otros de los artistas que integran la exposición son Adair Vigil, C. Llaguno, Carolina Bollaín, Georgia E. Durán, Kary Sandoval, Kitty Ramos, Marce Rodríguez, Mauricio Cortés, Pablo Bisoglio, Sofía González, Teresa Galán, Trubaik, Vicente Berlanga y la propia Mariela Gutiérrez.

“Cuando empezamos el proyecto lo hicimos con la idea de aprender de todo y los mismos artistas nos dieron recomendaciones”, compartió, “ha sido todo muy orgánico y creo que esa es la esencia del lugar [...] Se podría pensar que el arte es solitario, pero con esta colectiva nos damos cuenta que nos es así”.

Sala Coca tiene un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. Las obras están a la venta.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

