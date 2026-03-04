$!Inauguran Sala Coca, un nuevo espacio para todas las artes al norte de Saltillo

Apertura y colaboración son las palabras clave para entender el proyecto de Sala Coca, un espacio que aunque en su periodo inaugural funciona como galería, no se cierra a las posibilidades de lo que la comunidad artística local necesite. Mariela Gutiérrez, Daniel Chaparro y Carlota Torres son los tres socios que decidieron abrir este espacio —donde también se encuentran sus estudios personales— a la comunidad, entregando un lugar versátil y dinámico, como lo demostró la museografía de “Prólogo”, su primera exposición colectiva.

Ubicado sobre la calle Fresnos, en Residencial Arboledas —justo detrás del Oxxo—, este lugar busca también descentralizar la cultura de Saltillo, ofreciendo una opción al norte de la ciudad con un amplio potencial. “Buscamos expandir la mancha artística, están pasando cosas bien interesantes en el centro, entonces la idea es expandirla, en este caso, al norte, y las salas están pensadas para hacer colaboraciones, crear conversaciones, que las personas conozcan quién está detrás de cada pieza; igual generar talleres, charlas, presentaciones de libro, cenas, incluso teatro o performance, cualquier cosa que esté rodeada de arte y cultura”, expresó Mariela a VANGUARDIA.

Compartió que la convocatoria para integrar esta colectiva se dio de manera natural, de boca en boca. Ellos se acercaron a algunos artistas o gestores y estos a su vez pasaron la voz, acercando a más personas interesadas en ser parte del primer paso de Sala Coca. A la par, también se presentó una exhibición individual de Adair Vigil, con algunas de sus esculturas sonoras de acero. “En los meses que va a estar Adair aquí ya se están planeando activaciones, como un concierto que va a dar con un músico de la Filarmónica del Desierto”, adelantó la también ceramista.

“Prólogo” cuenta con obras de pintura, dibujo, escultura, fotografía y muchas otras técnicas, en lenguajes que van desde lo más académico hasta lo más conceptual, creadas por artistas como Ana Gómez, Blasto, Alejandro Fuentes, Carlos Farías, Daniel Alcalá, Elsa Fraire, Javi Mendoza, Laila Castillo, Lucia Lupina, Matthew Sanabria, Miriam Medrez, Patricia Carrington, Roy Carrum, Sinhué Delgado y Vange Tamez. Aunado a esto, también se encuentra aquí el café Papilla Estelar, que muy pronto se inaugurará oficialmente y le brindará sus servicios a los visitantes de la sala, así como convertir a sus propios en amantes del arte.