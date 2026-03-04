De Wattpad al cine: Escritora mexicana estrena adaptación de su novela autopublicada

“Deseaba que ‘Boulevard’ llegara a las salas de cine y no solo a las plataformas de streaming, y cuando supe que contaría con el apoyo de Sony Pictures España, no podía ni imaginarlo”, relató Salvador (Campeche, 1998) a la agencia EFE, quien con apenas 15 años empezó a autopublicar sus escritos bajo el seudónimo Ekilorhe.

‘Boulevard’, el libro mexicano autopublicado más leído, llega a cines gracias al impulso de Sony Pictures España, una adaptación que su autora, la campechana Flor M. Salvador , celebra con gran ánimo.

Salvador sumó más de 160 millones de lecturas en el sitio, con una historia sobre el romance juvenil entre Hasley Weigel y Luke Howland, dos personajes que aprenden de las virtudes y las consecuencias del “primer amor”, a veces, admite la autora, con “actitudes tóxicas”.

“Creo que nadie nos enseña a amar por primera vez, por eso en el libro ellos cometen muchos errores”, argumenta sobre esta historia, que también fue publicada en formato físico por la editorial Penguin Random House.

“Hubo opciones para que se hiciera en México, pero por azares del destino, o tal vez por falta de apoyo externo, no se concretó”, explica la autora, quien defiende que la adaptación de Ruescas “es bastante fiel” a la historia original, “un 80 %”, asegura. Con información de EFE