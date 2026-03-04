De Wattpad al cine: Escritora mexicana estrena adaptación de su novela autopublicada

Artes
/ 4 marzo 2026
Flor M. Salvador llevó a la pantalla grande su novela ‘Boulevard’, que obtuvo millones de lectores en la plataforma digital, de la mano de Sony Pictures España

‘Boulevard’, el libro mexicano autopublicado más leído, llega a cines gracias al impulso de Sony Pictures España, una adaptación que su autora, la campechana Flor M. Salvador, celebra con gran ánimo.

“Deseaba que ‘Boulevard’ llegara a las salas de cine y no solo a las plataformas de streaming, y cuando supe que contaría con el apoyo de Sony Pictures España, no podía ni imaginarlo”, relató Salvador (Campeche, 1998) a la agencia EFE, quien con apenas 15 años empezó a autopublicar sus escritos bajo el seudónimo Ekilorhe.

Salvador sumó más de 160 millones de lecturas en el sitio, con una historia sobre el romance juvenil entre Hasley Weigel y Luke Howland, dos personajes que aprenden de las virtudes y las consecuencias del “primer amor”, a veces, admite la autora, con “actitudes tóxicas”.

“Creo que nadie nos enseña a amar por primera vez, por eso en el libro ellos cometen muchos errores”, argumenta sobre esta historia, que también fue publicada en formato físico por la editorial Penguin Random House.

“Hubo opciones para que se hiciera en México, pero por azares del destino, o tal vez por falta de apoyo externo, no se concretó”, explica la autora, quien defiende que la adaptación de Ruescas “es bastante fiel” a la historia original, “un 80 %”, asegura. Con información de EFE

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

