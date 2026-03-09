Declaran desierta la convocatoria para el Festival Municipal de Teatro en Saltillo

Artes
/ 9 marzo 2026
    Declaran desierta la convocatoria para el Festival Municipal de Teatro en Saltillo

El Instituto Municipal de Cultura dio a conocer esta situación por medio de una publicación en redes sociales

Por segunda ocasión en su historia se declaró desierta la convocatoria del Festival Municipal de Teatro “Bertha Leticia Villalobos Delgado”, el cual busca visibilizar, celebrar y fortalecer el teatro realizado por artistas saltillenses.

Así lo dio a conocer el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, por medio de una publicación en redes sociales donde aseguraron que esta decisión se tomó al no recibir el número mínimo de propuestas establecido en las bases para llevar a cabo el proceso de selección.

“El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo reafirma su compromiso de continuar generando espacios que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la escena teatral en nuestra ciudad, por lo que los recursos destinados a esta convocatoria serán reorientados a acciones y proyectos que continúen impulsando el trabajo de las y los artistas escénicos de Saltillo”, expresan en el comunicado, agradeciendo el interés de las compañías que atendieron la convocatoria.

La inscripción estuvo abierto del 28 de enero al 27 de febrero, con miras a realizar la dictaminación el 6 de marzo y publicar los resultados el día 11, para llevar a cabo el evento del 21 al 28 del mismo mes en distintos espacios independientes e institucionales.

Las bases estipulaban la selección de 5 montajes participantes, que recibirían un estímulo económico de 20 mil pesos, los cuales debían contar con un elenco mínimo de dos intérpretes en escena —es decir, quedan fueran monólogos y unipersonales— y no podían ser lecturas dramatizadas, en atril o revistas musicales.

La primera vez que se declaró desierta esta convocatoria fue en su tercera edición, en 2024, pero en aquel momento el festival no otorgaba estímulos económicos por presentación, sino por “ganar” distintos premios otorgados por un jurado, lo que el gremio teatral cuestionó.

Su cuarta edición, en 2025, se llevó a cabo sin contratiempos y con la participación de cinco puestas en escena.

La convocatoria también estipulaba que solo podían inscribirse obras estrenadas en 2025 con un mínimo de 5 funciones comprobables por medio de notas de prensa, fotografías, programas de mano y un video de la obra completa en Youtube.

En enero de este año la Asociación Cultural Rodas reportó que en 2025 se estrenaron 57 obras por compañías y grupos locales.

