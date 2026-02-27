Deleita el clarinete al público de la Filarmónica del Desierto en concierto

Artes
/ 27 febrero 2026
Este jueves se llevó a cabo el segundo concierto de temporada de la orquesta coahuilense con la participación invitada del clarinetista Alden Ortuño

Desde Cuba el clarinetista Alden Ortuño llegó este jueves 26 de febrero a deleitar al público saltillense con una rendición magistral del Concierto para Clarinete y Orquesta de Mozart, en una velada donde este instrumento inundó con su sonido el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Como parte del segundo concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), el músico —que también forma parte de esta agrupación coahuilense— mostró su valía ante los reunidos en este recinto, quienes también escucharon durante la primera mitad del evento la obertura de la la ópera “Don GIovanni”, también obra de Mozart.

El público que casi lleno el teatro escuchó atento a los tres movimientos de la obra, sin aplaudir entre ninguno de estos, atendiendo a la regla de etiqueta de este tipo de eventos y que, todavía hasta hace unos años, era ignorada en favor del entusiasmo arrebatado por una buena interpretación. Ahora los aplausos y los vítores inundaron el lugar hasta que culminó la obra y se redoblaron cuando el solista regresó a escena para recibir un ramo de flores y el agradecimiento de los presentes.

Tras un breve intermedio la OFDC volvió al escenario, de nuevo bajo la batuta de Natanael Espinoza, para interpretar ahora la Sinfonía no. 104 (London) de Joseph Haydn, que a lo largo de cuatro movimientos guió a los presentes por un mar de emociones y de imágenes.

La próxima presentación de la orquesta será en el marco del 47 aniversario del Teatro de la Ciudad, el 20 de marzo, con la participación de la solista Gabriela Jiménez, con quien interpretarán el Concierto para timbal y orquesta de cuerdas de Ney Rosauro.

