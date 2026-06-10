$!‘Descansar para actuar’: Un libro para quien busca sobrevivir al burnout

Lo más difícil de descansar en nuestro tiempo es no sentir culpa por hacerlo, a pesar de que es una parte fundamental de los procesos del cuerpo humano. Y cuando la autoexigencia comienza a cobrar factura puede ser aún más complicado reconocerlo. Esto ocurre en muchos ambientes, incluido el arte, pero el actor Donaldo Duarte lo reconoció como parte de su vida en las artes escénicas y el proceso para reconciliarse con el descanso y encontrar otro ritmo para su día a día quedó de manifiesto en el libro “Descansar para actuar”. La publicación digital se realizó con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Coahuila 2025 y plasma una serie de seis bitácoras donde este creador comparte cómo reconoció el “burnout” que está viviendo, además de contar con una investigación que respalda esas sensaciones, carencias y problemáticas que surgieron a raíz del “cansancio crónico” que lo acompañó por meses.

“Fue algo duro, porque uno no se da cuenta cómo tu cuerpo se ve implicado hasta que lo empiezas a leer con documentos, estadísticas, autores y demás, y te das cuenta de todo lo que involucra”, compartió Duarte para VANGUARDIA. “Estos procesos donde no me doy descansos afectan más de lo que uno esperaría. Algo que había hablado con las personas que han tenido la oportunidad de leerlo y comparten su opinión es justamente eso, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos estamos topando con pared. Una persona me comentaba que es como alguien que vive una situación de violencia y no se da cuenta, por más que a lo mejor los demás le digan, hasta que pasa algo que te lleve a reflexionar”, agregó. El libro se desarrolla a partir de dos voces. En una el actor relata en primera persona hechos que le ocurrieron sobre el escenario, tras bambalinas o en camerinos, en el trabajo, en el gimnasio, el fútbol o con amigos, y cómo el “burnout” se fue acumulando y afectando todos los aspectos de su vida. En la segunda, escrita en tercera persona y refiriéndose a sí mismo como “el sujeto”, se plantea un análisis de lo planteado en cada bitácora, con fuentes de psiquiatras, psicólogos y filósofos para plantear reflexiones sobre el descanso como necesidad biológica y mental, antes que como “premio” por trabajar.

“El sujeto no se reconoce a sí mismo como un sujeto de rendimiento, le es más fácil pensar que sus sueños, ilusiones y aspiraciones han llegado a su fin en lugar de comenzar a cuestionarse el sistema que le permea y las instancias que han hecho que llegue hasta este punto”, dice en uno de los llamados “análisis post-mortem”, que incluyen también una tabla de indicadores anímicos y de rutina de sueño para comparar su progreso a lo largo del tiempo que abarca el libro. La segunda parte del libro se integra por un ensayo titulado “La anatomía del cansancio”, donde puntualiza sobre los procesos del sueño, la necesidad del descanso y el ocio, su relación con algunos postulados desde la pedagogía teatral y su práctica sobre la escena. “A lo que me estoy enfrentando ahorita es darme la pausa, porque en mi experiencia siempre estoy con el sí puedo, voy a dar más, y es tan normalizado que para mí lo difícil es darme mis momentos de pausa”, comentó.