¿El verdadero código Da Vinci? Científicos avanzan en el estudio del ADN de Leonardo

Leonardo da Vinci, considerado uno de los mayores genios del Renacimiento, sigue despertando preguntas siglos después de su muerte. Pintor, ingeniero, anatomista y visionario, su inteligencia y capacidad creativa continúan siendo objeto de estudio. Hoy, la ciencia busca respuestas en un terreno inesperado: su ADN. Un equipo internacional vinculado al Leonardo DNA Project ha dado a conocer avances que podrían acercar a los investigadores a reconstruir el perfil genético del artista italiano. Los resultados, publicados recientemente, marcan un paso relevante en la búsqueda por entender qué factores influyeron en la mente excepcional de Leonardo. La investigación se centra en el análisis de rastros biológicos presentes en objetos asociados al genio renacentista. Entre ellos se encuentran dibujos, bocetos y correspondencia histórica, incluyendo una obra en tiza roja conocida como “Santo Niño” y cartas escritas por familiares del artista hace más de 500 años. Estos materiales, aunque antiguos, conservan huellas microscópicas que hoy pueden ser estudiadas con tecnología avanzada.

Cómo analizan el ADN en obras de arte antiguas A través de técnicas de muestreo superficial y secuenciación de metagenoma, los científicos identificaron complejos biomas compuestos por bacterias, hongos, plantas e incluso fragmentos de ADN humano. Estos elementos funcionan como una especie de “huella biológica” del entorno en el que estuvieron los objetos a lo largo del tiempo. Uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de secuencias del cromosoma Y en distintos materiales analizados. Estas secuencias apuntan a un linaje genético común en la región de la Toscana, lugar de nacimiento de Leonardo da Vinci. Aunque esto no confirma de manera absoluta la identidad genética del artista, sí representa una pista clave para futuras investigaciones. Los retos para confirmar el ADN de Leonardo Sin embargo, los expertos advierten que el proceso es complejo. Identificar con certeza el ADN de una figura histórica requiere comparar múltiples fuentes y reducir al mínimo la contaminación acumulada durante siglos. Factores como la manipulación de las obras, las condiciones de almacenamiento y el paso del tiempo influyen directamente en los resultados. El siguiente paso del proyecto contempla analizar cuadernos originales de Leonardo, así como restos en tumbas o sitios vinculados a su vida. Existe incluso la posibilidad de encontrar células de su piel en sus pinturas, ya que se sabe que utilizaba los dedos además de pinceles para trabajar.

La ciencia busca descifrar al genio desde su biología

Más allá del hallazgo científico, este tipo de estudios abre una nueva forma de entender la historia. El uso del ADN en obras de arte permite no solo investigar a Leonardo, sino también aplicar estas técnicas a otras figuras históricas. Se trata de un enfoque innovador que combina genética, arte y arqueología. Aun así, los especialistas coinciden en que el genio de Leonardo da Vinci no puede explicarse únicamente por la biología. Factores como el contexto cultural, el entorno intelectual del Renacimiento y las oportunidades de aprendizaje también jugaron un papel fundamental en su desarrollo. El estudio del ADN de Leonardo representa, más que una respuesta definitiva, una puerta abierta. Cada hallazgo acerca a los científicos a comprender mejor a uno de los personajes más fascinantes de la historia, mientras plantea nuevas preguntas sobre el origen del talento humano.

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