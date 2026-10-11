‘Don Giovanni’ llegará al Teatro de la Ciudad junto a la Ópera de Coahuila y la OFDC

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    ‘Don Giovanni’ llegará al Teatro de la Ciudad junto a la Ópera de Coahuila y la OFDC

La Ópera de Coahuila en conjunto de la Ópera de México y la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila, se unen en una presentación única con la obra “Don Giovanni” este 06 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

“Don Giovanni” es una de las obras más conocidas de Mozart, el genio musical de todos los tiempos y llega a Saltillo este 6 de noviembre a las 20:00 horas al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con el trabajo artístico de la Ópera de Coahuila en conjunto con la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila y el Coro Universitario Lobos UAdeC.

La Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal invitan a la capital coahuilense a disfrutar un thriller idóneo para representar el mes en el que honramos a nuestros fieles difuntos y Halloween.

Con más de 100 artistas en escena, se estará contando con la presencia de un gran elenco conformado por cantantes solistas de nivel internacional, coristas, músicos, directores y creativos de Coahuila.

Leporello será interpretado por el barítono José Manuel Alfaro; como Doña Anna la soprano Pamela Pereyra Valdez; como Doña Elvira la soprano Ariadna Sandoval Silva; el papel de Zerlina estará a cargo de la soprano Adriana Molina Gómez; como Don Ottavio estará el tenor Guillermo Villanueva Núñez; el campesino Masetto será cantado por el barítono Humberto Ávila Rodríguez y el espectral convidado de piedra por el bajo José Luis Marrero Vargas. Los pianistas colaboradores serán Erika González Lozano y Marco Antonio Guzmán Pedraza.

Los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla y en línea a través de la página Newticket.com.mx con un costo de $200 pesos en zona general y $250 pesos en zona diamante.

$!‘Don Giovanni’ llegará al Teatro de la Ciudad junto a la Ópera de Coahuila y la OFDC

Durante la rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del espectáculo, en donde se comentó que se estará proyectando la traducción para que el público pueda seguir la historia de la obra, además de la música de la OFDC, se contará con una gran producción escénica y vestuario de época.

“Es algo que no nos podemos perder, tenemos que ir aplaudir y celebrar”, comentó Arturo Rodríguez, director creativo y quien interpretará al personaje titular de la obra.

¿De qué se trata la obra?

“Don Giovanni” es una obra cómica y dramática presentada por primera vez en el Teatro de Praga en el año 1787, en donde narra la historia de un “Don Juan”, rico y poderoso, que se dedica a conquistar a las mujeres, hasta que interviene el más allá y es condenado a morir por la intervención divina representa por una estatua de piedra que cobra vida en el cementerio, e irrumpe en su casa y se lo lleva al mas allá.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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