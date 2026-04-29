FILC 2026: Plácido Jiménez habla de su novela ‘Bigui’ y el síndrome que padecen escritores

La presentación de la novela ‘Bigui’, del escritor mexicano y médico Plácido Jiménez, formó parte de la cartelera de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026. Durante su participación, registrada en la tarde del 28 de abril en la Sala Enriqueta Ochoa, el autor explicó el desenvolvimiento del personaje principal del libro. “¿Yo qué necesito para ser novelista?”, se cuestionaba Gabriel, el protagonista de la historia. Pero más allá de eso, en la charla se sintió como si el propio escritor se lo preguntara a sí mismo.

“Es una novela muy interesante, en donde yo trato de demostrarle a la gente que existe la comprensión y la vocación”, dijo el médico. BIGUI: NO SOLO UNA NOVELA, SINO... ¿UN SÍNDROME? Plácido Jiménez, acompañado de Alejandra Peart, explicó lo que él llama ‘síndrome de bigui’, el cual lo padecen periodistas y escritores. Aparentemente, se trata de algo que realmente causa preocupación, ya que tiene estos cuatro síntomas: insomnio, deshidratación, disartria (un trastorno motor del habla causado por daño neurológico que debilita o paraliza los músculos de la boca, lengua o garganta) y angustia.

Sin embargo, en palabras del autor, la principal característica es que “afecta a los escritores que tienen menos experiencia [...] porque están mental y físicamente fatigados por no saber cuál será el giro de su novela”. Lejos de ser un libro tedioso sobre medicina y términos imposibles de comprender, Plácido Jiménez promete que ‘Bigui’ es entretenida y agradable, lo que la hace digerible para quien la lee.

Más libros como este continuarán siendo presentados durante los siguientes días, hasta que termine la FILC, es decir el 3 de mayo.

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