$!Eduardo Tovar presenta en su nuevo libro las ‘fisuras’ de lo humano

Para el escritor Eduardo Tovar hay algo inquietante sobre la normalización de la violencia y los hechos más oscuros en nuestra sociedad. De ahí es de donde partió para crear algunos de los poemas y cuentos breves que ahora integran su nuevo libro. “Los poetas no tienen musa” cuenta con una serie de textos que “hablan de estos miedos íntimos, cotidianos, fisuras donde el humano se rompe. También hay poemas que van del amor, el erotismo. Va más de la incomodidad del arte, esas heridas”. En entrevista con VANGUARDIA, el escritor saltillense compartió que esta publicación fue posible como una congregación de textos acumulados que encontraron un hilo conductor en estos temas, aunque muchos de ellos ya habían sido enviados previamente a fanzines en otros países.

“Es el caos de la cotidianidad, la crítica de los temas oscuros que se han normalizado”, explicó sobre los temas que aborda el libro, “hace poco fui a CDMX y había un tipo que andaba matando personas, tipo asesino serial. Estaba yo comiendo cerca de Bellas Artes y escuché que alguien lo mencionó y una señora solo dijo ‘ah, es aquí cerquita’, mientras seguía comiendo, como si nada. Ya se perdió ese tipo de sorpresa, de emoción, porque convives con ellas a diario. La gente ya sufrió y vivió tanto que cualquier cosa se les hace muy normalizado Además, platicó que al ser su segundo libro se abrió también una una oportunidad nueva de aprendizaje en el mundo editorial, así como de humildad en el proceso creativo que puede cegar a muchos artistas.

“Cuando hice el primer libro que se llama ‘Infernum Seculari’ no sabía nada. Pensaba que nomás era de mandar los textos a la editorial y ya la publican y se acabó. Pero fue mi gran error de novato. Ahora con este siento que he ido puliendo los errores, menos es más”, compartió. “Tienes que dejar el ego para todo tipo de creación, porque si no se jodió todo. Es algo muy personal lo que escribiste, pero si tiene un error lo tiene, tal vez no tiene sentido lo que estás haciendo y se tiene que quitar y quizá tú por estar enamorado de lo que hiciste, es muy bonita la figura o lo que tú quieras, no lo ves”, agregó. En esta ocasión está colaborando con Cabrioto Editores, a los que conoció por medio del historiador Javier Vallejo. La portada, por su parte, fue creada por el artista e ilustrador Maki Barsaly. La presentación se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en el Bar Malasaña en punto de las 17:00 horas, con comentarios de Maki Barsaly y la historiadora Mildred Salazar. La entrada es gratuita.

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