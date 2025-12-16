El arte de Banksy continúa su crítica al poder y los sistemas de opresión en nueva exposición

En la presentación de la exposición, la responsable de exposiciones de los tres museos Moco, Birthe Fassen, explicó a EFE que Banksy “es increíble por las historias que explica y el imaginario que enseña”, y es “muy culturalmente relevante en este momento”.

25 obras del controversial artista urbano se concentran en la muestra “Disrupted Power”, que explora cómo el control aparece en la vida cotidiana y la disrupción del poder, además de cómo se puede desmantelar mediante imágenes familiares y gestos, muchos de ellos cargados de ironía.

La obra de Bansky, el misterioso artista británico cuya obra solo “emerge” en lugares inesperados y con mensajes cargados de crítica social y política, llegó esta semana a Barcelona por medio de una nueva exposición en el Moco Museum.

Entre las 25 piezas figuran una escultura, impresiones, pinturas o adaptaciones del metal, entre otras obras, que enseñan “la variedad de su colección” y también pueden dibujar un retrato de “los temas que usa en su obra”, resaltó Fassen.

De las piezas escogidas para la muestra, dos de ellas se presentan por primera vez en un museo, ‘Madonna and Child’ (2024) y ‘Happy Choppers (Crude Oil)’ (2024), que “son muy icónicas por la manera de trabajar de Banksy”, como lo describió Fassen, que también considera que ambas obras “tienen un mensaje muy importante”.

‘Happy Choppers’, por un lado, es una pieza que forma parte de la manera de trabajar de Banksy conocida como ‘crude oils’, unas obras pensadas y creadas a partir de materiales que el artista encuentra en tiendas o mercados de segunda mano.

La obra, que no es la primera con este título y representación, muestra helicópteros militares irrumpiendo en un paisaje otoñal, convirtiendo un escena pacífica en un escenario bélico.

Por otro lado, ‘Madonna and Child’ es una reinterpretación de una figura sagrada, como la Virgen María, tratando de alimentar a su hijo, pero, en la versión de Banksy, la madre tiene un agujero oxidado como pezón, una imagen que representa “resiliencia” y el “contraste entre la figura bíblica que conocemos y la relevancia cultural que tiene ahora la maternidad”.

Con información de EFE.