El arte de Banksy continúa su crítica al poder y los sistemas de opresión en nueva exposición

Artes
/ 16 diciembre 2025
    El arte de Banksy continúa su crítica al poder y los sistemas de opresión en nueva exposición

La muestra ‘Disrupted Power’ abrió sus puertas en la sede en Barcelona del Moco Museum

La obra de Bansky, el misterioso artista británico cuya obra solo “emerge” en lugares inesperados y con mensajes cargados de crítica social y política, llegó esta semana a Barcelona por medio de una nueva exposición en el Moco Museum.

25 obras del controversial artista urbano se concentran en la muestra “Disrupted Power”, que explora cómo el control aparece en la vida cotidiana y la disrupción del poder, además de cómo se puede desmantelar mediante imágenes familiares y gestos, muchos de ellos cargados de ironía.

En la presentación de la exposición, la responsable de exposiciones de los tres museos Moco, Birthe Fassen, explicó a EFE que Banksy “es increíble por las historias que explica y el imaginario que enseña”, y es “muy culturalmente relevante en este momento”.

Entre las 25 piezas figuran una escultura, impresiones, pinturas o adaptaciones del metal, entre otras obras, que enseñan “la variedad de su colección” y también pueden dibujar un retrato de “los temas que usa en su obra”, resaltó Fassen.

De las piezas escogidas para la muestra, dos de ellas se presentan por primera vez en un museo, ‘Madonna and Child’ (2024) y ‘Happy Choppers (Crude Oil)’ (2024), que “son muy icónicas por la manera de trabajar de Banksy”, como lo describió Fassen, que también considera que ambas obras “tienen un mensaje muy importante”.

‘Happy Choppers’, por un lado, es una pieza que forma parte de la manera de trabajar de Banksy conocida como ‘crude oils’, unas obras pensadas y creadas a partir de materiales que el artista encuentra en tiendas o mercados de segunda mano.

La obra, que no es la primera con este título y representación, muestra helicópteros militares irrumpiendo en un paisaje otoñal, convirtiendo un escena pacífica en un escenario bélico.

Por otro lado, ‘Madonna and Child’ es una reinterpretación de una figura sagrada, como la Virgen María, tratando de alimentar a su hijo, pero, en la versión de Banksy, la madre tiene un agujero oxidado como pezón, una imagen que representa “resiliencia” y el “contraste entre la figura bíblica que conocemos y la relevancia cultural que tiene ahora la maternidad”.

Con información de EFE.

Temas


Exposiciones

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

