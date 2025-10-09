El arte de Oaxaca se sumará al Magno Altar del Parque las Maravillas en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La tradicional pieza de cartonería del maestro Francisco Corpus ahora será intervenida por artistas de la Galería Bree Jezz de Oaxaca
Del 31 de octubre al 2 de noviembre las escalinatas del Parque Las Maravillas volverán a vestirse de morado y naranja al convertirse en el Magno Altar, ahora con el apoyo de artistas oaxaqueños que llenarán de color una de las obras ya tradicionales de este espacio.
La escultura monumental de cartonería que está preparando el maestro Francisco Corpus —autor de la mariposa monarca en la primera edición del altar en 2023 y el xoloitzcuintle al año siguiente, ambos ubicados al pie de las escaleras— será intervenida por artistas de la Galería Bree Jazz de Oaxaca.
“En Oaxaca trabajamos desde la cultura zapoteca, nuestro pueblo es San Martín Tilcajete, donde existe una historia sobre los tonas y nahuales, que son nuestros animalitos que nos protegen durante toda la vida y en la reencarnación. Aparte de ser piezas de arte es una ofrenda también para el altar, se utiliza el arte como ofrenda”, explicó Jorge Vásquez, socio de la galería, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves y en la que se dieron a conocer los pormenores del Magno Altar.
“Nosotros le damos el significado de nuestra iconografía zapoteca a cada dibujito en las piezas, tienen un significado que van muy adentro de las creencias zapotecas. Buscamos expresar a través de este arte nuestra historia y es un legado que nos han dejado nuestros ancestros. [...] Y en esta pieza que haremos con el maestro Corpus encuentro un puente entre el norte y el sur”, agregó.
Esta instalación contará con el apoyo de escuelas y universidades locales, así como vecinos e instituciones y asociaciones entre las que se encuentran Orgullo y Dignidad Saltillo, Funerales Martínez, Fundación Renacer Dharma, Fundación Casa Rosa, Saltillo Ecológico, VANGUARDIA y Bosque Secreto.
Asimismo, ya comenzó la colecta de veladoras en vaso limonero, pan, aserrín y flores de cempasúchil en maceta, así como fotografías de sus fieles difuntos, que se podrán entregar en el Museo del Desierto, el Parque Las Maravillas y el restaurante Las Delicias de mi General en sus respectivos horarios.