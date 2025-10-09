El arte de Oaxaca se sumará al Magno Altar del Parque las Maravillas en Saltillo

Del 31 de octubre al 2 de noviembre las escalinatas del Parque Las Maravillas volverán a vestirse de morado y naranja al convertirse en el Magno Altar, ahora con el apoyo de artistas oaxaqueños que llenarán de color una de las obras ya tradicionales de este espacio.

La escultura monumental de cartonería que está preparando el maestro Francisco Corpus —autor de la mariposa monarca en la primera edición del altar en 2023 y el xoloitzcuintle al año siguiente, ambos ubicados al pie de las escaleras— será intervenida por artistas de la Galería Bree Jazz de Oaxaca.

“En Oaxaca trabajamos desde la cultura zapoteca, nuestro pueblo es San Martín Tilcajete, donde existe una historia sobre los tonas y nahuales, que son nuestros animalitos que nos protegen durante toda la vida y en la reencarnación. Aparte de ser piezas de arte es una ofrenda también para el altar, se utiliza el arte como ofrenda”, explicó Jorge Vásquez, socio de la galería, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves y en la que se dieron a conocer los pormenores del Magno Altar.