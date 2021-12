“El cerdito de Navidad”, primera novela para niños de J.K. Rowling

Desde que escribiera “Harry Potter”, “El cerdito de Navidad” es la primera novela para niños de la escritora británica J.K. Rowling que llega a las librerías tras su regreso a la literatura infantil con el cuento de hadas “El ickabog”, que publicó en 2020 en línea por entregas.

Esta obra la realizó de forma gratuita, con la intención de que los niños pudiesen leerla durante el confinamiento, aunque luego apareció en formato físico donando los beneficios del libro a la organización benéfica Volant, quien apoya a los grupos vulnerables más afectados por la pandemia.

IDEAL PARA LEER EN VOZ ALTA

La historia que nos describe J.K. Rowling en “El cerdito de Navidad” es la aventura que vive un niño que siente un amor llevado al extremo por su juguete predilecto, una lectura recomendada por la autora para pequeños de 8 años en adelante.

“Sin duda, este es un libro que algunos niños pueden leer por su cuenta, incluso niños muy pequeños. Al mismo tiempo, siempre me ha encantado la idea de que mis libros se lean en voz alta a la hora de dormir”, confesaba la autora a la editorial que lo ha lanzado en inglés y a la editorial Salamandra que lo publica en castellano.

El libro cuenta con una serie de ilustraciones de Jim Field, quien creció en Farnborough (Hampshire, Inglaterra), trabajó en Londres y ahora vive en París con su mujer y su hija, y que es un artista premiado que ha participado en el libro “Oi Frog and Friends” (escrita por Kes Gray); en “The Squirrels Who Squabbled” (escrito por Rachel Bright); y en la serie “Rabbit & Bear” (escrita por Julian Gough), entre otros.

Un hombre apasionado desde pequeño por los dibujos animados y que estudió Animación de 1999 a 2002 en Hull School of Art & Design, y que también ha dirigido una gran variedad de proyectos animados e incluso participó en la película animada ‘Filth’, basada en el libro de Irvine Welsh.