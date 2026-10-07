El Nobel de Literatura se otorga este jueves ¿podría ganarlo Cristina Rivera Garza?

Después de galardonar el año pasado al húngaro László Krasznahorkai, el premio Nobel de Literatura podría recaer el jueves en un no europeo, con algunas autoras latinoamericanas entre las favoritas, como Samanta Schweblin y Cristina Rivera Garza, según críticos literarios consultados por la AFP. Las deliberaciones del jurado y la lista de nominados se mantienen confidenciales, por lo cual cada año se da un juego de adivinación en los círculos literarios suecos. Lina Kalmteg, de la radio pública sueca SR, piensa que ya es hora de que se reconozca a alguna autora hispanohablante de un país latinoamericano.

LILIANA RiVERA GARZA (4 de octubre 1969 13:47 - 16 julio 1990 5:00). No te olvidamos, Liliana, y no nos olvides. Seguimos a tu lado, escuchando tus historias, riéndonos de tus chistes, creyendo en que otro tipo de amor es posible. Otra vida #JusticiaParaLiliana #JusticiaParaTodas https://t.co/PpIABKxLYt — Cristina Rivera Garza (@criveragarza) October 4, 2026

“En los últimos años se ha hablado mucho del ‘milagro literario latinoamericano’, esa nueva generación que sucedió a los autores masculinos adeptos al realismo mágico, como Gabriel García Márquez”, señaló. “En este nuevo auge, son las mujeres quienes se imponen, con una escritura a menudo teñida de feminismo, pero también a veces bastante oscura y violenta, salpicada de toques surrealistas”, acotó. Consideró que la argentina Samanta Schweblin, de 48 años, sería una opción interesante y sorprendente, aunque “seguramente aún es demasiado joven”.

—¿Qué quieres decir? Me encogí de hombros. —Es evidente. Este planeta les pertenece. ¿Qué podríamos encontrar, salvo a quienes han ordenado nuestra prisión? no me apetece nada. —Crees que no estamos en la tierra. https://t.co/rADiB2ACxb — Cristina Rivera Garza (@criveragarza) July 25, 2026

Schweblin se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea latinoamericana con obras como “Distancia de rescate”, “Siete casas vacías” o “Pájaros en la boca”, que transitan entre el cuento fantástico y una narrativa de aliento más siniestra. También destaca la mexicana Cristina Rivera Garza, quien a sus 62 años y tras más de tres décadas dedicada a las letras ha dado vida a novelas, ensayos y poesías que entrelazan la ficción con la investigación histórica.

Su trabajo incluye títulos como “El invencible verano de Liliana” —ganador del Premio Pullitzer— o “Nadie me verá llorar”, traducidos a decenas de idiomas. El vasto universo literario de América Latina no ha tenido un laureado desde 2010, con el reconocimiento del peruano Mario Vargas Llosa.

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