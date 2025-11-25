$!En abandono la galería urbana de las rejas del Ateneo Fuente en Saltillo

En agosto de 2024 la Secretaría de Cultura de Coahuila inauguró la muestra fotográfica “Coahuila 200 años de grandeza” en el marco del bicentenario de la instauración del Congreso Constituyente de Coahuila y Texas, un evento que vio gran inversión en este y otras actividades artísticas y culturales en conmemoración de la fecha.

La fotografías, que se instalaron en la Galería Urbana de las Rejas del Ateneo Fuente, ofrecieron al público de a pie y automovilistas que transitaron por el bulevar Venustiano Carranza un recorrido histórico por la soberanía coahuilense y su lugar en el desarrollo de la nación mexicana. La muestra estuvo vigente del 15 al 31 de agosto. Desde entonces nada más ha sido expuesto en el espacio.

Durante más de un año esta galería ha comenzado a deteriorarse, con luminarias fundidas y marcos caídos con la pintura desgastada. Las estructuras que recibieron en su momento la obra de artistas y fotógrafos locales, nacionales e internacionales ahora se encuentran en su mayoría vacías, y las que no, han sido intervenidas por la ciudadanía con elementos que van desde sencillas firmas y leyendas hasta elaborados dibujos, que aunque bien realizados distan de integrarse al propósito del sitio; otras tienen pegadas panfletos publicitarios y una en específico invita a escanear un QR para consultar las actividades del Instituto Municipal de Cultura.

El espacio se inauguró en 2015 y a lo largo de 10 años presentó exposiciones como “Espectacular de lucha libre” de Lourdes Grobet y “Largo olvido” de Vida Yovanovich, además de colectivas de fotógrafos coahuilenses y nacionales, así como selecciones de premios y certámenes de arte.

A mediados de octubre VANGUARDIA consultó con la Secretaría de Cultura si hay planes para la reactivación del espacio. Su titular, Esther Quintana Salinas, aseguró que los convenios ya firmados con la UAdeC permiten que ambas instancias estén “en pláticas para ver qué podemos llevar, para contribuir a que los coahuilenses conozcan las diferentes obras que tenemos, porque es fundamental que la cultura crezca y que la gente se sienta identificada con lo que tiene y lo que es”. Desde entonces no ha habido actualización sobre si se realizará algún proyecto expositivo en el espacio.

La dependencia, que comparecerá en días próximos ante el Congreso del Estado como parte del Informe de Gobierno del Gobernador Manolo Jiménez, también está concluyendo el año, por lo que es posible que el espacio siga inutilizado hasta entrado 2026.