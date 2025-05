$!‘En la literatura nos tenemos que disfrazar para salir al mundo’: Karina Sosa presenta su novela ‘Orfandad’

“Muchas veces me pregunté si era necesario para mí hablar de algo tan cercano, que había vivido a través de un texto narrativo, de una novela, un cuento, un ensayo. Me lo pregunté muchas veces, sobre todo en 2007, 2008, que fue cuando empecé a leer de manera más continua y a querer imitar los textos, los cuentos, las novelas, que llegaban a mí. Y recuerdo que leí ‘La hora de la estrella’ de Clarice Lispector y quería imitarla, pero también quería hablar de mí. Sentía la necesidad de que esa historia tan cercana, al ser parte de mi vida, quedara plasmada en las letras”, compartió la escritora en entrevista con VANGUARDIA.

El padre de la escritora Karina Sosa es un activista que estuvo presente en los conflictos que sitiaron a Oaxaca en 2006, una época que marcó no solo al estado, sino a la familia de la autora. Esta experiencia permaneció años con ella, hasta que hace unos años comenzó a trasladarla a la ficción.

No obstante, entre los prejuicios contra este tipo de literatura autoficcional, Sosa se decantó por escribir sobre otros temas, hasta que la historia volvió a surgir de forma natural y ahora ineludible.

“Intentaba no ser panfletaria, no dar un juicio sobre las cosas. Quería que las lectoras, lectores, se encontraran con esta historia de algo que ocurrió en la vida real y quería que no solo en México, sino en los lugares a los que llegue esta historia se puedan preguntar qué había pasado en Oaxaca, si era ficción o real, si estos gobernantes habían existido”, mencionó.

“Yo quería hablar de una Karina joven que lleva encima el peso de ser hija de un activista y ficcionarla para sobrevivir. Porque creo que en la literatura, como en las artes, nos tenemos que disfrazar un poco para salir al mundo”, agregó, ”quería que esta joven que está mirando a su ciudad arder y ponerse en pausa, pero que también está mirando a una familia desintegrarse, la separación de unos padres, el cambio de rumbo en su vida. Quería que la miraran otras mujeres, jóvenes, que estuvieran este mismo proceso de ruptura y que nos preguntáramos por las estructuras como la familia, el estado, el matrimonio, se rompen y cómo se pueden deconstruir a partir del amor”.