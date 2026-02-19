Entre títeres y memorias llega la obra de teatro ‘Chilaquiles de toros y flores’ a Saltillo
Este montaje para toda la familia, creado por la compañía regiomontana La Libélula Azul se presentará este fin de semana en el Teatro Garnica
Chamita vende chilaquiles en su carrito, hasta que el fantasma de su abuelo se le aparece para pedirle que lleve sus cenizas a su pueblo natal y pueda al fin descansar en paz. Esta visita detona un viaje donde ella encontrará el sentido de su vida.
Esta es la obra de títeres “Chilaquiles de toros y flores” llega a Saltillo de la mano de la compañía de teatro regiomontana La Libélula Azul, que se presentará por primera vez en la capital coahuilense en el Teatro Garnica.
“Habla sobre la memoria, la identidad, pero lo hace a través de símbolos culturales muy lindos, como la cultura taurina, la música que se usa, como la de la Sonora Santanera y se toca la gastronomía, como lo dice su título”, explicó para VANGUARDIA la creadora e intérprete del montaje, Andrea Cortés.
La obra fue realizada con apoyo del PECDA Nuevo León 2024, así como con la coproducción de la compañía Ñaca Ñaca y el Teatro Museo del Títere en Valparaíso, Chile, con la dirección de Víctor Quiroga, y promete un buen rato de diversión y nostalgia.
“Yo estoy muy feliz de ir porque soy de Saltillo, nací allá y crecí gran parte de mi vida ahí”, compartió Cortés, “estamos muy agradecidos con el Teatro Garnica y creemos que esta puesta en escena puede ser una propuesta nueva, muy familiar, emotiva, explora la relación de los nietos y los abuelos, algo que hemos notado como compañía, que no hay muchos montajes que hablen de esos temas y que generen más convivencia entre abuelos y nietos y la familia en general”.
Respecto a la respuesta del público, la actriz comentó que ha generado risas, nostalgia y una apreciación por los temas del pasado y de la identidad que aborda, además de dejar con hambre y antojo a quienes la ven.
Las funciones serán este sábado 21 a las 17:00 y 20:00 horas el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Teatro Garnica, con un costo general de 150 pesos, boletos disponibles en las redes sociales de La Libélula Azul, en taquilla o al Whatsapp 844 260 6045. Además, el 14 y 15 de marzo a las 18:00 horas volverán a presentarse en este espacio.
Además destacó que en Saltillo iniciarán su gira nacional e internacional, pues pronto estarán en otros estados de México y a finales de junio viajarán a Chile con esta propuesta escénica.