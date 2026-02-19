$!Entre títeres y memorias llega la obra de teatro ‘Chilaquiles de toros y flores’ a Saltillo

Chamita vende chilaquiles en su carrito, hasta que el fantasma de su abuelo se le aparece para pedirle que lleve sus cenizas a su pueblo natal y pueda al fin descansar en paz. Esta visita detona un viaje donde ella encontrará el sentido de su vida. Esta es la obra de títeres “Chilaquiles de toros y flores” llega a Saltillo de la mano de la compañía de teatro regiomontana La Libélula Azul, que se presentará por primera vez en la capital coahuilense en el Teatro Garnica. “Habla sobre la memoria, la identidad, pero lo hace a través de símbolos culturales muy lindos, como la cultura taurina, la música que se usa, como la de la Sonora Santanera y se toca la gastronomía, como lo dice su título”, explicó para VANGUARDIA la creadora e intérprete del montaje, Andrea Cortés.

La obra fue realizada con apoyo del PECDA Nuevo León 2024, así como con la coproducción de la compañía Ñaca Ñaca y el Teatro Museo del Títere en Valparaíso, Chile, con la dirección de Víctor Quiroga, y promete un buen rato de diversión y nostalgia. “Yo estoy muy feliz de ir porque soy de Saltillo, nací allá y crecí gran parte de mi vida ahí”, compartió Cortés, “estamos muy agradecidos con el Teatro Garnica y creemos que esta puesta en escena puede ser una propuesta nueva, muy familiar, emotiva, explora la relación de los nietos y los abuelos, algo que hemos notado como compañía, que no hay muchos montajes que hablen de esos temas y que generen más convivencia entre abuelos y nietos y la familia en general”.