Entre títeres y memorias llega la obra de teatro ‘Chilaquiles de toros y flores’ a Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 19 febrero 2026
    Entre títeres y memorias llega la obra de teatro ‘Chilaquiles de toros y flores’ a Saltillo

Este montaje para toda la familia, creado por la compañía regiomontana La Libélula Azul se presentará este fin de semana en el Teatro Garnica

Chamita vende chilaquiles en su carrito, hasta que el fantasma de su abuelo se le aparece para pedirle que lleve sus cenizas a su pueblo natal y pueda al fin descansar en paz. Esta visita detona un viaje donde ella encontrará el sentido de su vida.

Esta es la obra de títeres “Chilaquiles de toros y flores” llega a Saltillo de la mano de la compañía de teatro regiomontana La Libélula Azul, que se presentará por primera vez en la capital coahuilense en el Teatro Garnica.

“Habla sobre la memoria, la identidad, pero lo hace a través de símbolos culturales muy lindos, como la cultura taurina, la música que se usa, como la de la Sonora Santanera y se toca la gastronomía, como lo dice su título”, explicó para VANGUARDIA la creadora e intérprete del montaje, Andrea Cortés.

La obra fue realizada con apoyo del PECDA Nuevo León 2024, así como con la coproducción de la compañía Ñaca Ñaca y el Teatro Museo del Títere en Valparaíso, Chile, con la dirección de Víctor Quiroga, y promete un buen rato de diversión y nostalgia.

“Yo estoy muy feliz de ir porque soy de Saltillo, nací allá y crecí gran parte de mi vida ahí”, compartió Cortés, “estamos muy agradecidos con el Teatro Garnica y creemos que esta puesta en escena puede ser una propuesta nueva, muy familiar, emotiva, explora la relación de los nietos y los abuelos, algo que hemos notado como compañía, que no hay muchos montajes que hablen de esos temas y que generen más convivencia entre abuelos y nietos y la familia en general”.

$!Entre títeres y memorias llega la obra de teatro ‘Chilaquiles de toros y flores’ a Saltillo

Respecto a la respuesta del público, la actriz comentó que ha generado risas, nostalgia y una apreciación por los temas del pasado y de la identidad que aborda, además de dejar con hambre y antojo a quienes la ven.

Las funciones serán este sábado 21 a las 17:00 y 20:00 horas el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Teatro Garnica, con un costo general de 150 pesos, boletos disponibles en las redes sociales de La Libélula Azul, en taquilla o al Whatsapp 844 260 6045. Además, el 14 y 15 de marzo a las 18:00 horas volverán a presentarse en este espacio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Francisco Félix Durán presentará ‘Los adioses nunca vuelven’, cuentos sobre la pandemia

Además destacó que en Saltillo iniciarán su gira nacional e internacional, pues pronto estarán en otros estados de México y a finales de junio viajarán a Chile con esta propuesta escénica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Teatro

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Acusa EU a Kovay Gardens de facilitar al CJNG información sobre posibles víctimas.

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven.

Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta.

SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT
Registros y cateos se realizan mientras avanza la investigación sobre presuntos nexos personales y oficiales con Epstein.

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados.

Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios.

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón.

Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros