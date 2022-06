$!‘Estación Wadley’: Carlos Farías presenta la textura del desierto desde sus objetos

Hay unas que están reinterpretadas, otras pertenecen a exposiciones pasadas pero en la misma línea”, explicó el artista en entrevista con VANGUARDIA, “hay piezas que tienen láminas que me he encontrado por allá. No es que halla miles de láminas enterradas, entonces algo que te encuentras en alguna ocasión, vas buscando y encontrando”.

Algunas de estas láminas, por ejemplo, asegura que tienen hasta 15 años a la espera de ser utilizadas. Y si, son ellas las que esperan, y no él, pues como creador toma la que considere apropiada, pero tal forma de actuar puede traer consecuencias.

“El material como que se venga de ti, de cierta manera, al tú hacerle eso, porque se manifiesta en piezas que te gustan mucho y cuando te deshaces de ellas, mediante una venta o algo, dices, me gustaría haberla conservado. Es una especie de estira y afloja y no quedar contento”, aseguró.

Así, en “Estación Wadley” nos encontraremos con piezas que aluden a las formas del horizonte desértico, o incluso de la arquitectura de sus poblaciones. En su mayoría es textura lo que ofrece, pero también hay formas y en otros tantos incluso imágenes discernibles, figuración, algo de lo que no se ha desprendido, a pesar de esta exploración abstracta.

“Es algo muy padre, de repente es muy bonito que [la obra] te de chance de... no te diría volver [a la figuración], porque no me he ido, pero sí hay diferentes piezas como que quieres terminar una en una línea figurativa y otras un poco más abstracta”, concluyó.

La exposición, que estará por espacio de un mes, tiene algunas de sus piezas a la venta, mientras que otras forman parte de la colección personal del artista.