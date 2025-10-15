Este jueves inicia el Festival de Blues y Jazz del Desierto en Saltillo

Durante tres días, del 16 al 18 de octubre, este encuentro intercultural y artístico reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en Saltillo en torno a la música, el arte, la paz y el diálogo, con eventos para el público que es fanático de estos géneros y actividades educativas para apoyar a los músicos de la región.

Aunque en 2024 anunció su última edición, la comunidad que por más de una década forjó no lo iba a dejar morir así de fácil y para este año el Festival de Blues y Jazz del Desierto regresa con más energía que nunca.

Las actividades académicas empezarán a las 9:00 horas de este jueves en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, las cuales se realizan en colaboración con JazzUV, la escuela de jazz de la Universidad Veracruzana. En la primera jornada destaca la participación del coordinador de esta institución, Jesús Rodríguez, quien impartirá el taller “Desarrollo en la batería de ideas rítimicas presentes en músicas tradicionales de México”.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, el Centro Cultural Vito Alessio Robles se convertirá en la sede oficial de los conciertos, diálogos, presentaciones de libros y mercaditos culturales abiertos al público y con entrada gratuita.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En el camino’ de David Pablos busca la belleza de las relaciones entre hombres en el norte de México

La banda White Shark será una de las que se presente este jueves, Montaño Blues estará en la jornada del viernes y San Luis Blues estará el sábado 18 a las 19:15 horas. También participará estos días Fátima Soto, Fonzeca-Caja de Pandora, Arturo Marines y Los Padrinos, Monroy Blues y muchos más.