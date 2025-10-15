Este jueves inicia el Festival de Blues y Jazz del Desierto en Saltillo

Artes
/ 15 octubre 2025
    Este jueves inicia el Festival de Blues y Jazz del Desierto en Saltillo

La edición número 12 de este encuentro intercultural y artístico tendrá actividades académicas para los músicos locales y espectáculos para todo público en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Aunque en 2024 anunció su última edición, la comunidad que por más de una década forjó no lo iba a dejar morir así de fácil y para este año el Festival de Blues y Jazz del Desierto regresa con más energía que nunca.

Durante tres días, del 16 al 18 de octubre, este encuentro intercultural y artístico reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales en Saltillo en torno a la música, el arte, la paz y el diálogo, con eventos para el público que es fanático de estos géneros y actividades educativas para apoyar a los músicos de la región.

Las actividades académicas empezarán a las 9:00 horas de este jueves en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, las cuales se realizan en colaboración con JazzUV, la escuela de jazz de la Universidad Veracruzana. En la primera jornada destaca la participación del coordinador de esta institución, Jesús Rodríguez, quien impartirá el taller “Desarrollo en la batería de ideas rítimicas presentes en músicas tradicionales de México”.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, el Centro Cultural Vito Alessio Robles se convertirá en la sede oficial de los conciertos, diálogos, presentaciones de libros y mercaditos culturales abiertos al público y con entrada gratuita.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En el camino’ de David Pablos busca la belleza de las relaciones entre hombres en el norte de México

La banda White Shark será una de las que se presente este jueves, Montaño Blues estará en la jornada del viernes y San Luis Blues estará el sábado 18 a las 19:15 horas. También participará estos días Fátima Soto, Fonzeca-Caja de Pandora, Arturo Marines y Los Padrinos, Monroy Blues y muchos más.

Temas


Eventos
Festivales
Música

Localizaciones


Saltillo

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias
Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución.

Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el despliegue de miles de efectivos y operaciones de auxilio para atender a las comunidades afectadas.

Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México
¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad