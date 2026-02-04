Estos son los eventos culturales que llegan a Saltillo en febrero, mes del amor

Inicia el segundo mes del año y con este el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo ya tiene lista su cartelera de actividades para las siguientes semanas, con ofertas de talleres, diplomados, música, danza, literatura y mucho más. Aprende y comparte Este sábado 7 inicia el taller de Postales de San Valentín, a cargo de María Paula Hinojosa, con un costo módico de 70 pesos para adultos y 50 para niños, en el que podrás aprender a usar la técnica de la monotipia para estampar tus propias imágenes. La siguiente sesión es el viernes 13 de febrero y ambas son a las 16:00 horas. También continúa el taller Dibujo Vivo para adolescentes, los miércoles de febrero para principiantes y los jueves para avanzados, de las 16:00 a las 17:30 horas en el Museo Rubén Herrera.

Asimismo, habrá un taller literario a cargo de Julio César Félix en el Museo Rubén Herrera, a partir del 7 de febrero y hasta el mes de junio, de 12:00 a 14:00 horas, para personas de 14 años en adelante. Y, como parte de la exposición “Cerámica del desierto”, el artista y maestro ceramista Sinhué Delgado impartirá el taller de modelado en barro para niños el día 21 de las 15:00 a las 18:00 horas en Paseo Capital con una exhibición de quema raku. A todo esto se suma una gran propuesta literario: el diplomado Lecturas Nobel, que será de marzo a noviembre y cuyas inscripciones serán este mes y donde podrás leer, compartir y analizar la obra de los ganador del Nobel de Literatura de los últimos años, así como algunos clásicos latinoamericanos. Cine, libros, bazares y más Los días 5 y 12 de febrero habrá tardes de Cinecito en tu Colonia en el Centro Comunitario Espinoza Mireles a las 19:00 horas y la Ruta Más Creativa continuará con actividades de arte urbano en este mismo lugar el domingo 8 de febrero desde las 15:00 horas y el 22 estarán en las canchas de la colonia Nazario Ortiz.

El día sábado 14 el Museo Rubén Herrera tendrá un Bazar de San Valentín con puestos de arte y artesanías a partir del mediodía. Además se realizará la presentación del libro “Los adioses nunca vuelven” de Francisco Félix Durán en Casa Purcell el día 20 a las 19:00 horas y se realizará la conferencia “Ladrillos re-evolución” en el marco de la exposición “Cerámica del desierto” el 18 de febrero a las 19:00 horas en el García Carrillo. Música para todos Acercándose San Valentín habrá una Callejoneada por el Día del Amor y la Amistad el viernes 13 de febrero a las 19:00 horas desde la Plaza San Francisco hasta el Museo de la Revolución, con una cata degustación al finalizar con un costo de 100 pesos. El mero sábado se presentará la pianista Hortencia Urteaga Diego “Tenchita” con el recital “Desde el norte, con amor: Un reencuentro con su tierra, a través de notas del corazón”, en el Museo de las Aves a las 19:30 horas.