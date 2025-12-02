Estos son los eventos culturales que llegan a Saltillo por el mes de diciembre

Aunque el año esté por terminar, la cultura y las artes de Saltillo todavía tienen mucho por dar y con la cartelera del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo hay muchas opciones. Tantas que no caben todas en la nota, por lo que decidimos solo mostrar algunas de las más destacadas, pero te invitamos a checar sus redes sociales para no perderte de nada. Del teatro a la danza Con funciones a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo continúa esta semana el Festival de Monólogos Coahuila con obras nacionales y locales hasta el 7 de diciembre. También se presentará el musical “Heathers”, producido por Espacio Escénico, del 5 al 7 de diciembre, viernes a las 20:00 y sábado y domingo a las 18:00 y 20:30 horas en Recepciones Regina. Los boletos se pueden adquirir en taquilla o al Whatsapp 844 275 7948.

El espectáculo “Dragstorela 2025”, producido por Absurda Rodríguez y el Dragstar Colectivo Teatral Inclusivo Saltillo, se presentará los días 12, 13 y 14 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro García Carrillo. Los boletos tienen un costo de 120 pesos y se pueden adquirir al 844 186 5648. El clásico navideño, El Cascanueces, también se presentará por el Ballet Profesional Coahuila y el Centro de Estudios Dancísticos, con los bailarines invitados Elisa Carmen Ruby y Roque Salvador Rodríguez, del Ballet Nacional de Cuba. Las funciones serán a las 17:00 y 20:00 horas del viernes 5 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Las cortesías ya se pueden obtener en el Centro Cultural Casa Purcell en horario de oficina. Y la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle-Coahuila presentará “Navidad Mexicana” el miércoles 10 a las 20:00 horas en el Teatro del IMSS. Los boletos tienen un costo de 100 pesos y se pueden adquirir al 844 665 5102.

La música no para Los coros del Centro de Estudios Musicales, bajo la dirección del maestro Eduardo Figueroa, presentarán el concierto “Navidalia Noël” el viernes 5 a las 17:00 horas en este nuevo espacio en Plaza de Armas. Por su parte, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) concluirá su temporada “Arjé” con un concierto dedicado al aire en “Arias de grandeza”, el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell. Boletos al 844 237 5232. Asimismo, la COSA ofrecerá el concierto Navidad en Compañía el 7 de diciembre a las 11:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de Atocha, ese mismo día a las 20:00 horas en Villamagia y el día 11, a la misma hora y en el mismo lugar, habrá otra oportunidad de disfrutar de este espectáculo.

Y sus actividades no paran pues también ofrecerán una “Celebración navideña” con sus solistas y presentará el Coro Infantil de la COSA el 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. El colectivo Festival Singers Saltillo ofrecerá el concierto “Navidad con Händel y Britten” el día 13 a las 20:00 horas en Ranchito del Rey y María Madre, con la participación invitada de la arpista Betuel Ramírez. Y para concluir también su temporada de conciertos, la Orquesta Metropolitana de Saltillo ofrecerá en el Paraninfo del Ateneo un “Concierto de Navidad” el 17 de diciembre a las 20:15 horas con la participación invitada de la COSA y del maestro Eliézer Jáuregui en el clavecín. Los boletos se encuentra en Boletrix desde 110 pesos.

Arte en Navidad Para celebrar con arte estas fechas el sábado 6 y miércoles 10 de diciembre se realizará en el Museo Rubén Herrera el taller de monotipia “Postales navideñas”, por María Paula Hinojosa Reyes a las 16:00 y 17:30 horas. Abierto a todas las edades, tiene una cuota de recuperación para infancias de 50 pesos y adultos de 70 pesos, con materiales incluidos. También habrá un bazar de arte el 14 y 14 de diciembre de 12:00 a 18:00 horas en el Museo Rubén Herrera, con obra gráfica, pictórica, fotográfica, escultórica y más de artistas locales y foráneos. El 16 a las 20:00 horas se inaugurará la exposición colectiva “Interludio Hibernal”, en el Centro Cultural Casa Purcell, donde también abrirá sus puertas la muestra “El bosque a través de mis ojos” de Mario Alberto Monjaráz Salas.