Exposición tripartita en MARCO muestra la actualidad de la pintura y la escultura en México

Una agradable coincidencia permitió un diálogo especial en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), donde la obra de los artistas mexicanos Lucía Vidales, Amor Muñoz y Daniel Guzmán plantea reflexiones sobre sus propios discursos y las líneas que les conectan. “En el hilo de la noche, la trama del mundo” es el nombre de la muestra que ya está abierta al público en el recinto regiomontano, con la curaduría de Mariana Mañón y los proyectos más recientes de estos creadores. “Cuando coincidieron los tres en tiempo empezamos un camino contrario a como se suele pensar la curaduría”, explicó Mañón para VANGUARDIA sobre el proceso para reunir la obra de los tres, “no elegimos estos tres proyectos por partir de un tema particular, sino al revés, como coincidieron en el calendario nos pusimos a ver de qué manera podemos darle una lectura a estas prácticas que haga un sentido. Más que una curaduría clásica lo que hace es una lectura de estos trabajos”.

La propuesta es una oportunidad para que el público pueda disfrutar de estas “mini-exposiciones” de cada artista mientras explora los temas plásticos, míticos y humanos presentes en las piezas. Lucía Vidales presenta su proyecto “Arriba el inframundo”, en el que explora la pintura por medio de composiciones llenas de movimiento y color, algunas de las cuales reinterpretan obras clásicas. Su trabajo, además, se enmarca en un movimiento contemporáneo que está volviendo a mirar hacia este género y sus posibilidades para ampliar los lenguajes artísticos actuales. “No nada más está pensando en la pintura como medio, es una gran estudiosa, sus obras son muy evocadoras de esa gran tradición visual que ella ha estudiado mucho. Definitivamente creo que ella es parte de estas generaciones que han traído la pintura de nuevo a la conversación desde un lugar muy crítico y tratando de conservar una memoria”, explicó Mañón.

Daniel Guzmán, por su parte, comparte “El hombre que debería estar muerto. Ohmáxac/Encrucijada”, donde explora símbolos e iconos culturales, tradicionales y personales y los combina en “un desarrollo pictórico que funciona más bien como una especie de novela gráfica”. “Tiene una perspectiva simbólica y política, a mi gusto, muy fuerte, con mucho humor, con una ‘redacción’ impecable. En esa cosa de los tejidos y cómo se van entramando estos universos Daniel hace un cruce de caminos, un espacio de coalición entre lo sagrado y lo profano”, comentó Mañón.