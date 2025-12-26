Exposición tripartita en MARCO muestra la actualidad de la pintura y la escultura en México

Exposición tripartita en MARCO muestra la actualidad de la pintura y la escultura en México

Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra ‘En el hilo de la noche, la trama del mundo’ que ya se puede visitar en el museo regiomontano, reúne la obra de los artistas Lucía Vidales, Amor Muñoz y Daniel Guzmán

Artes
/ 26 diciembre 2025
COMPARTIR

Una agradable coincidencia permitió un diálogo especial en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), donde la obra de los artistas mexicanos Lucía Vidales, Amor Muñoz y Daniel Guzmán plantea reflexiones sobre sus propios discursos y las líneas que les conectan.

“En el hilo de la noche, la trama del mundo” es el nombre de la muestra que ya está abierta al público en el recinto regiomontano, con la curaduría de Mariana Mañón y los proyectos más recientes de estos creadores.

“Cuando coincidieron los tres en tiempo empezamos un camino contrario a como se suele pensar la curaduría”, explicó Mañón para VANGUARDIA sobre el proceso para reunir la obra de los tres, “no elegimos estos tres proyectos por partir de un tema particular, sino al revés, como coincidieron en el calendario nos pusimos a ver de qué manera podemos darle una lectura a estas prácticas que haga un sentido. Más que una curaduría clásica lo que hace es una lectura de estos trabajos”.

La propuesta es una oportunidad para que el público pueda disfrutar de estas “mini-exposiciones” de cada artista mientras explora los temas plásticos, míticos y humanos presentes en las piezas.

Lucía Vidales presenta su proyecto “Arriba el inframundo”, en el que explora la pintura por medio de composiciones llenas de movimiento y color, algunas de las cuales reinterpretan obras clásicas. Su trabajo, además, se enmarca en un movimiento contemporáneo que está volviendo a mirar hacia este género y sus posibilidades para ampliar los lenguajes artísticos actuales.

“No nada más está pensando en la pintura como medio, es una gran estudiosa, sus obras son muy evocadoras de esa gran tradición visual que ella ha estudiado mucho. Definitivamente creo que ella es parte de estas generaciones que han traído la pintura de nuevo a la conversación desde un lugar muy crítico y tratando de conservar una memoria”, explicó Mañón.

$!Museo MARCO 2025
Museo MARCO 2025 Copyright 2025 Arthur Mora

Daniel Guzmán, por su parte, comparte “El hombre que debería estar muerto. Ohmáxac/Encrucijada”, donde explora símbolos e iconos culturales, tradicionales y personales y los combina en “un desarrollo pictórico que funciona más bien como una especie de novela gráfica”.

“Tiene una perspectiva simbólica y política, a mi gusto, muy fuerte, con mucho humor, con una ‘redacción’ impecable. En esa cosa de los tejidos y cómo se van entramando estos universos Daniel hace un cruce de caminos, un espacio de coalición entre lo sagrado y lo profano”, comentó Mañón.

$!Museo MARCO 2025
Museo MARCO 2025 Copyright 2025 Arthur Mora

Y Amor Muñoz, para finalizar, explora desde la tecnología de la realidad aumentada el ancestral ejercicio de tejer en “Dedo macramé”. Con representaciones escultóricas del movimiento necesario para tejer con ganchillo, y en instalaciones multimedia e inmersivas, lleva a otra dimensión una actividad que puede ser parte de la cotidianidad de las personas.

“Ella parte de lo manual, lo tradicional o incluso la artesanía y va derivando en unos despliegues del lenguaje que la ayudan a acceder a otros universos de pensamiento”, compartió la curadora sobre este proyecto que la artista realizó como parte de una residencia en Meta, y donde trabajó con estas tecnologías, “se fue al principio, el origen de esos tejidos [...] Cuando tú interactúas las esculturas vuelves a tejer, se recrea el ejercicio de tejer”.

TEMAS
Arte
Exposiciones
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
El término “arancel” fue designado palabra del año 2025 por la FundéuRAE, tras su alta presencia en la agenda económica y política internacional.

Posiciona FundéuRAE a ‘arancel’ como la palabra del año, y la IA sitúa a ‘seguridad’ como la más mediática en Coahuila
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y conocido bajo los alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, continuarán bloqueadas.

Caso La Barredora: Cuentas de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, seguirán bloqueadas
La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con heladas y mínimas bajo cero en zonas serranas durante los últimos días del año.

Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías
Famosos. La icónica banda mexicana se suma a la lista de celebridades invitadas en Los Simpson, en un episodio que promete celebrar la cultura latina.

¡Orgullo mexa! Debutarán Los Tigres del Norte este domingo en un episodio de ‘Los Simpson’
El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no vive de privilegios y que trabaja, emprende y paga impuestos.

‘Como ratas’: Salinas Pliego arremete; López Beltrán responde y su esposa defiende a sus hijos