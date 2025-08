$!“Faltan muchas historias por contar de Maciel y la Legión de Cristo”, Emiliano Ruiz Parra habla sobre la nueva serie de Max

“Los libros más completos para mí en este aspecto son los de Fernando González, investigador de la UNAM, que ha dedicado buena parte de su carrera a investigar a los Legionarios; también a Jason Berry y me emociona que también se lleve a la pantalla esto, porque saben mucho del tema y ellos mismos salen a cuadro”, mencionó.

“ Es una historia va a contar 85 años , que se desarrolla en varios países, en España, Italia, Irlanda, Chile, es una historia compleja, muchos personajes y muchos países”, comentó, “los hechos son tan contundentes que no necesitan mucho ropaje”.

“Lo que ha ocurrido, y esto es lo más importante, es la decisión de la Iglesia Católica de no proceder, porque no se ha tomado la decisión más importante, que es extinguir la Legión de Cristo, como en su momento lo hizo con los Jesuitas, son cosas que puede hacer”, comentó.

“Tampoco ha empujado a una reforma seria, más o menos la Legión sigue siendo lo que era bajo Maciel [...] Ha conservado formas, mecanismos y poder. Tuvieron cambios menores, pero en lo general es más o menos lo mismo. Y en el lado social, lo que cada vez queda más claro es que se trató de uno de los mayores criminales religiosos del siglo 20”.

Comparando el caso con el de Naasón Joaquín García y la iglesia La Luz del Mundo —otra organización sectaria y otro líder con comprobados casos de abuso sexual a menores—, donde aún hay personas que defienden o incluso niegan las acusaciones, Ruiz Parra reflexionó sobre cómo se encuentra la opinión público con respecto a Maciel.

“La comparación es interesante y creo que mucha gente que apoyó a Maciel, incluso después de las primeras revelaciones, se ha ido dado dando cuenta de su error, de que fue engañada, de que fue defraudada durante tantos años, pero hay gente que también, no sé si por intereses o porque ya no pueden detener una inercia de sus vidas, siguen defendiendo ya no tanto la figura de Maciel, pero sí su legado, un legado contaminado, corrupto, podrido, porque se preservan muchos mecanismos de secretismo, de pacto de silencio, de abuso, que han permitido que hoy, en este momento, haya dos sacerdotes legionarios bajo proceso por abuso sexual, los dos cercanísimos a Maciel; Marcelino de Andrés en España y Antonio Cabrera en México, posiblemente abusados por Maciel pero que estuvieron protegidos por la Legión e incluso a uno de ellos se le puso como capellán de un colegio”, señaló.

“Y mucha gente todavía no quiere romper que es una estructura para que las élites de estos países donde está la Legión se reproduzcan. Por eso tienen tanta fuerza, porque la gente va a conseguir con quién casarse para ascender de clase o mantener su estatus social, a conseguir con quién hacer negocios. Entonces muchas élites prefieren sostener eso aunque sepan que hay abusadores graves”, agregó.

“En mi caso seguiré trabajando el tema, creo que faltan muchas historias por contar de Maciel y la Legión de Cristo”, mencionó sobre su futuro en esta investigación.