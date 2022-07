No hay disparos o persecuciones, ni siquiera se ve un arma a cuadro, pero muchas de las situaciones que vive esta familia, así como los sucesos de las narraciones dentro de la narración en la segunda mitad del filme, están salpicadas de esta idiosincrasia.

“Fauna”, la película más reciente del cineasta mexicano Nicolás Pereda, es un juego narrativo y actoral que desde la comedia y la cotidianidad de sus personajes revela la normalización de la violencia —en particular la relacionada con el narcotráfico— en la sociedad de este país.

“Para los actores en particular es un proceso súper gozoso, porque pueden jugar mucho con su presencia, pueden modificarse. Yo lo que generalmente le pido a los actores, aunque no se los digo con estas palabras, que entren en la pantalla, a cámara, sin transformarse de como son afuera de la pantalla. Que se rían de la misma manera, que hablen, que miren, que mantengan una idiosincrasia similar a como son en la vida real, y entonces hay una especie de naturalismo que se genera y sobre todo se generan como una especie de retratos de los actores”, compartió.

“En Fauna había la oportunidad de eso. Son ellos mismos, no tanto psicológica o biológicamente, pero son ellos mismos en términos de idiosincrasia, y después tienen oportunidad de pequeños desdoblamientos, como un juego en los que se pueden convertir en otras personas”, agregó.

No obstante, la discusión que esta producción busca generar entró en una suerte de conflicto con uno de sus actores, pues de alguna forma se cuestiona su modo de vida, al hablar sobre la normalización de la violencia y la forma en que los medios representan al narcotráfico y la cultura del narcotráfico en general.

“A veces cuando uno está en familia, y eso creo que mucha gente se puede relacionar con eso, uno pasa de pedir permiso, uno se acostumbró a esa gente, que estás en confianza, y de mi parte no hubo un cuidado suficiente para sentarme con Paco y decirle ‘esto no es apuntarte con el dedo a ti’, sino que es hablar de un sistema que se instaló, del cual mucha gente es parte, y aparte ¿de qué vas a vivir? Hay una responsabilidad del actor, y hay algo que se puede pensar en torno a esas representaciones, pero si trabajas en la Coca Cola de obrero, no eres el problema de porqué hay obesidad en este país, es un sistema que se instaló y que va más allá de ti”, explicó.

“Quizá con Paco lo difícil fue que esta conversación la tuvimos durante el rodaje, porque me dijo que estaba muy difícil, muy denso, y me di cuenta que si no fuéramos amigos, si fuera alguien que contratara de fuera, habría sido una larga charla antes de empezar el rodaje”, añadió, “y ahorita volvimos a hablar para el estreno de la película y ya tiene un muy buen entendimiento de qué hicimos, porqué lo hicimos, ya está muy cómodo con su personaje y lo que hizo”.

Aunado a esto, la película ofrece desde la parte técnica un paseo relajado por esta(s) historia(s). Si bien no es contemplativa, sí utiliza un ritmo acompasado, que ni te jala ni se queda atrás, y va diciéndote su discurso sin prisa alguna. Al tiempo, juega con el espacio en cada cuadro, por lo que tomas muy largas se vuelven dinámicas, gracias a que la cámara nunca se mueve, pero los actores sí.

Después de su ruta de festivales, en los que destaca su reconocimiento a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Morelia, “Fauna” llegó ya a cines de México, donde podrás verla.