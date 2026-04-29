Vivir Quintana regresa a tierra coahuilense para presentar su libro ‘Sobre-vivir para la música’

Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, artísticamente conocida como Vivir Quintana, fue uno de los eventos principales de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, la noche del 28 de abril. En este viaje trascendental de la cantautora y ahora escritora, Quintana nos lleva a sus memorias a través de un diario que fue publicado bajo el nombre ‘Sobre-vivir para la música’, en el que nos habla de lo bonito de ser artista, pero también de lo que se oculta, de sus luchas y su historia verdadera.

“Cuando los artistas compartimos cosas, normalmente compartimos lo bonito. En redes sociales siempre retratamos o contamos o decimos las cosas bonitas y chingonas que nos están pasando [...] pero este libro se caracteriza porque es honesto en el sentido de que yo cuento las cosas como son y como han sido”, dijo la autora. En el Aula Magna del Centro Cultural Universitario de la UAdeC, la cantante coahuilense tuvo su participación acompañada de un público excepcional que le recordó sus inicios y le hizo saber el orgullo que representa para toda la región. ‘SOBRE-VIVIR PARA LA MÚSICA’, LA HISTORIA QUE CUENTA VIVIR QUINTANA El libro plantea dos narrativas: una visual, con fotografías y dibujos, y la segunda es la voz en primera persona de una mujer que cuenta su historia. A través de esta combinación, las y los lectores navegan entre la cercanía al reconocer recuerdos, lugares y paisajes. “Se siente como hablar con una amiga personal”, comentó una de las acompañantes de Quintana.

En ‘Sobre-vivir para la música’, nosotros como lectores podemos llegar a conocer la vida de la autora y la verdad de su parte artística, en la que ella vulnera su fragilidad para compartirla con sus lectores. “¿QUIÉN SOY YO PARA HACER CANCIONES?” Una de las citas de ‘Sobre-vivir para la música’ que se rescataron durante la plática es cuando la artista se preguntaba: “¿Quién soy yo para hacer canciones?”. En esta intervención, Vivir Quintana habló de los sueños que tienen las personas, haciendo énfasis en que no se tiene que sacrificar todo para cumplirlos porque, en el proceso, uno mismo puede llegar a perderse. La autora, que inspira a cientos de mujeres, se llegó a cuestionar sobre su propia capacidad para ser artista cuando, en su momento, fue parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

¿QUÉ ESPERAR DEL LIBRO ‘SOBRE-VIVIR PARA LA MÚSICA’? Al ser cuestionada sobre qué es lo que espera la autora sobre la relación de las personas con su libro, Quintana destacó que desea que funcione como una especie de espejo: “No es un libro que, a pesar de que es una autobiografía, se trate solamente de una historia. Creo que es un libro que entrelaza las historias de mucha gente que me ha ayudado, que me ha apoyado”. La obra de Vivir Quintana es un mensaje para las personas, para que sepan que podemos hacer comunidad, podemos hacer colectividad. LECTURAS, PRÓXIMOS LANZAMIENTOS Y LA INSPIRACIÓN DE VIVIR QUINTANA Se podría decir que Vivir Quintana cuenta con una amplia biblioteca en casa. Considerando esto, la cantautora coahuilense recomendó a sus fans y a nuestros lectores los libros como ‘El invencible verano de Liliana’, de Cristina Rivera Garza; ‘Las mujeres que luchan se encuentran: Manual de feminismo pop latinoamericano’, de Catalina Ruiz-Navarro, y ‘Altazor o el viaje en paracaídas’, de Vicente Huidobro. En una breve entrevista concedida a VANGUARDIA, Vivir Quintana reveló que es probable que, próximamente, haya más publicaciones como un poemario o un cancionero. Mientras que, en cuanto a la industria musical, si bien ha tenido grandes colaboraciones con artistas, se esperan nuevos lanzamientos, como un tercer disco.

En este contexto, conviene recordar que recientemente se lanzó una canción con Juanes llamada ‘Humano’, así como una con Chetes titulada ‘Que me maten’. Como se observa, la carrera musical de la coahuilense va en ascenso desde su estrellato con el himno feminista ‘Canción sin miedo’, al ser nominada para un Grammy y dar un espectáculo en un Vive Latino. Próximamente, se espera una nueva colaboración con el artista colombiano Llane.