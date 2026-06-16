FINA 2026: Inauguran mural monumental por el aniversario 449 de Saltillo

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    FINA 2026: Inauguran mural monumental por el aniversario 449 de Saltillo
    El Festival Internacional de las Artes contempló la inauguración de un mural monumental en homenaje al paisaje urbano de Saltillo. CORTESÍA

La obra, creada por artistas locales en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abasolo, busca recuperar los espacios públicos a través del arte urbano

El Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo llegó a reconocer tanto las expresiones artísticas locales como aquellas que traspasan fronteras. Como una forma de celebrar el aniversario 449 de la ciudad, se inauguró un mural monumental ubicado bajo el puente vial en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y la calle Mariano Abasolo, la tarde del 15 de junio de 2026.

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$!La obra se encuentra bajo el puente de uno de los bulevares más transitados de la ciudad.
La obra se encuentra bajo el puente de uno de los bulevares más transitados de la ciudad. CORTESÍA

El evento fue encabezado por la licenciada Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, quien celebró esta obra que incorpora el paisaje urbano a manera de testimonio de nuestra identidad y memoria.

EL ARTE URBANO LOCAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

La pieza, que mide 3.30 metros de altura por 23.80 metros de longitud, fue creada por el talento de Alberto Delgadillo y Leonardo Lucio, bajo la coordinación de Jorge González “Treka”.

$!La directora del Instituto Municipal de Cultura encabezó el evento de inauguración.
La directora del Instituto Municipal de Cultura encabezó el evento de inauguración. CORTESÍA

Dentro de su mensaje, Rodarte Rangel manifestó la importancia de impulsar proyectos que permitan a la comunidad apropiarse de espacios públicos. De esta forma, también se busca incentivar el talento local, generando entornos que fortalezcan el sentimiento de pertenencia.

La funcionaria municipal también señaló que la cultura es una herramienta fundamental que ayuda a construir comunidad, preservar la memoria colectiva y fomentar la participación ciudadana.

$!Alberto Delgadillo, Leonardo Lucio y Jorge González “Treka” están detrás de la creación de la pieza.
Alberto Delgadillo, Leonardo Lucio y Jorge González “Treka” están detrás de la creación de la pieza. CORTESÍA

Se comentó que este mural denota la creatividad, el talento y la capacidad de las y los artistas saltillenses que se dan a conocer a un público expectante.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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