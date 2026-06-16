FINA 2026: Inauguran mural monumental por el aniversario 449 de Saltillo

El Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo llegó a reconocer tanto las expresiones artísticas locales como aquellas que traspasan fronteras. Como una forma de celebrar el aniversario 449 de la ciudad, se inauguró un mural monumental ubicado bajo el puente vial en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y la calle Mariano Abasolo, la tarde del 15 de junio de 2026.

El evento fue encabezado por la licenciada Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, quien celebró esta obra que incorpora el paisaje urbano a manera de testimonio de nuestra identidad y memoria. EL ARTE URBANO LOCAL EN ESPACIOS PÚBLICOS La pieza, que mide 3.30 metros de altura por 23.80 metros de longitud, fue creada por el talento de Alberto Delgadillo y Leonardo Lucio, bajo la coordinación de Jorge González “Treka”.

Dentro de su mensaje, Rodarte Rangel manifestó la importancia de impulsar proyectos que permitan a la comunidad apropiarse de espacios públicos. De esta forma, también se busca incentivar el talento local, generando entornos que fortalezcan el sentimiento de pertenencia. La funcionaria municipal también señaló que la cultura es una herramienta fundamental que ayuda a construir comunidad, preservar la memoria colectiva y fomentar la participación ciudadana.

Se comentó que este mural denota la creatividad, el talento y la capacidad de las y los artistas saltillenses que se dan a conocer a un público expectante.

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