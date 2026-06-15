$!Con gran callejoneada inicia la fiesta Internacional de las Artes de Saltillo FINA 449

El esperado Festival Internacional de las Artes de Saltillo inició con una callejoneada este domingo 14 de junio en punto de las 18:00 horas. Fue Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, quien dio la bienvenida a los presentes y brindó unas palabras antes de comenzar el recorrido musical por el corazón de la ciudad. “Somos herederos de una historia tejida con múltiples voces, tradiciones y expresiones culturales que hoy forman parte de nuestra identidad, por eso cada aniversario de nuestra ciudad merece celebrarse no solamente desde la memoria, sino desde la creación”, expresó Leticia Rodarte.

También se contó con autoridades culturales en el lugar, el Lic. Antonio Zúñiga Chaparro, director de la Secretaría de Cultura Federal, Carolina Lozano, jefa del departamento de medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura Federal, y Gabriela Romero subdirectora del Instituto Municipal de Cultura entre otros. Las calles se tornaron de colores, risas y baile de los presentes, se podía sentir un ambiente de alegría y orgullo de los saltillenses por el 449 aniversario de su ciudad, el primer grupo fue guiado por la experiencia musical de la Banda Brava y el segundo grupo por la Banda la Constante tocando canciones representativas del género norteño como “El mechón “ y el “El toro Mambo”.

Durante el trayecto se realizaron pequeñas pausas para poder tomar videos y fotografías, entre estos lapsos se apreciaba al público bailar en parejas y a los propietarios de sus viviendas disfrutando del paso de las personas gritando “Viva Saltillo”. El recorrido tuvo una duración aproximadamente de una hora, la cual abarcó del Mirador hasta Paseo Capital, en donde múltiples personas se encontraban en Plaza de Armas esperando la música y a los participantes de la callejoneada, minutos después se fusionó la audiencia para disfrutar la experiencia de los siguientes grupos presentados en el escenario.

Esta callejoneada es la primera que se ha organizado para celebrar el inicio de la FINA, evento que dio el inició a las múltiples actividades que se estarán llevando a cabo en los meses de junio y julio.

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