Con gran callejoneada inicia la fiesta Internacional de las Artes de Saltillo FINA 449

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Con gran callejoneada inicia la fiesta Internacional de las Artes de Saltillo FINA 449

Entre música y baile los saltillenses se sumaron a la callejoneada evento de inauguración de la FINA este domingo 14 de junio

El esperado Festival Internacional de las Artes de Saltillo inició con una callejoneada este domingo 14 de junio en punto de las 18:00 horas. Fue Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, quien dio la bienvenida a los presentes y brindó unas palabras antes de comenzar el recorrido musical por el corazón de la ciudad.

“Somos herederos de una historia tejida con múltiples voces, tradiciones y expresiones culturales que hoy forman parte de nuestra identidad, por eso cada aniversario de nuestra ciudad merece celebrarse no solamente desde la memoria, sino desde la creación”, expresó Leticia Rodarte.

$!Con gran callejoneada inicia la fiesta Internacional de las Artes de Saltillo FINA 449

También se contó con autoridades culturales en el lugar, el Lic. Antonio Zúñiga Chaparro, director de la Secretaría de Cultura Federal, Carolina Lozano, jefa del departamento de medios audiovisuales de la Secretaría de Cultura Federal, y Gabriela Romero subdirectora del Instituto Municipal de Cultura entre otros.

Las calles se tornaron de colores, risas y baile de los presentes, se podía sentir un ambiente de alegría y orgullo de los saltillenses por el 449 aniversario de su ciudad, el primer grupo fue guiado por la experiencia musical de la Banda Brava y el segundo grupo por la Banda la Constante tocando canciones representativas del género norteño como “El mechón “ y el “El toro Mambo”.

$!Con gran callejoneada inicia la fiesta Internacional de las Artes de Saltillo FINA 449

Durante el trayecto se realizaron pequeñas pausas para poder tomar videos y fotografías, entre estos lapsos se apreciaba al público bailar en parejas y a los propietarios de sus viviendas disfrutando del paso de las personas gritando “Viva Saltillo”.

El recorrido tuvo una duración aproximadamente de una hora, la cual abarcó del Mirador hasta Paseo Capital, en donde múltiples personas se encontraban en Plaza de Armas esperando la música y a los participantes de la callejoneada, minutos después se fusionó la audiencia para disfrutar la experiencia de los siguientes grupos presentados en el escenario.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/desde-la-deportiva-hasta-ex-molinos-la-colmena-el-cine-de-terror-se-apoderara-de-saltillo-PG21411619

Esta callejoneada es la primera que se ha organizado para celebrar el inicio de la FINA, evento que dio el inició a las múltiples actividades que se estarán llevando a cabo en los meses de junio y julio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Fina

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Sara Carter sobre presuntos vínculos entre funcionarios y crimen organizado. La presidenta destacó que México mantiene diálogo institucional con Estados Unidos.

‘No entraré a debate’... Sheinbaum responde a declaraciones de Sara Carter sobre vínculo entre funcionarios y el crimen organizado en México
Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y su hijo Celestino fueron asesinados a balazos en una obra en construcción de Oaxaca.

Asesinan a expresidente municipal de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; Fiscalía abre investigación

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Con la llegada de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muchos solicitantes de la pensión tienen la certeza de acceder a pagos más altos.

Pensión IMSS 2026: Así es el nuevo pago seguro de la Modalidad 40 contra errores
Dr. Simi dedicó una emotiva despedida a Oliver Tree tras su muerte en un accidente aéreo. Fans recuerdan su vínculo con México.

Dr. Simi se despide de Oliver Tree... ‘Te llevas una parte del corazón de México’
El partido que tuvo lugar en Atlanta se fue en blanco con cero goles.

Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles