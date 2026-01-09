Foto de Arteaga, Coahuila, lleva a Daniel Bates a ganar en Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2025

El lente de Daniel Bates Hurtado vuelve a colocar a Coahuila en el mapa nacional de la fotografía de paisaje. Esta ocasión, el fotógrafo fue reconocido en el Concurso Nacional de Fotografía Forestal “Visión Forestal” 2025, organizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al obtener el segundo lugar en la categoría Paisaje Forestal con su obra Bosque de Álamos 2, una imagen captada en la sierra de Arteaga, en la entidad coahuilense.

La fotografía, tomada desde el aire en un rincón del bosque de Alamillos, en la zona conocida como La Marta, retrata un paisaje de la Sierra de Arteaga donde la luz del sol se filtra entre troncos y ramas, creando un juego de contrastes geométricos que transforma el bosque en una composición casi abstracta. Una escena que combina técnica, paciencia y una profunda conexión con el entorno natural.

“¿Pues qué creen? Una foto mía es ganadora en el Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2025”, compartió Bates a través de sus redes sociales, donde también destacó la belleza del lugar y la forma en que la luz atraviesa el bosque para revelar nuevas lecturas del paisaje. Más allá del reconocimiento, el fotógrafo subrayó el valor de estos espacios naturales y la importancia de observarlos con atención y respeto.

Otras entidades retratadas en sus espacios forestales y también premiadas dentro de este concurso nacional, fueron Michoacán, Querétaro, Veracruz, Morelos, Jalisco, Chiapas y Puebla.