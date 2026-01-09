Foto de Arteaga, Coahuila, lleva a Daniel Bates a ganar en Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2025
El fotógrafo obtuvo el segundo lugar nacional en el Concurso de Fotografía Forestal ‘Visión Forestal’ 2025 de la CONAFOR, con una imagen captada en la majestuosa Sierra de Arteaga
El lente de Daniel Bates Hurtado vuelve a colocar a Coahuila en el mapa nacional de la fotografía de paisaje. Esta ocasión, el fotógrafo fue reconocido en el Concurso Nacional de Fotografía Forestal “Visión Forestal” 2025, organizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al obtener el segundo lugar en la categoría Paisaje Forestal con su obra Bosque de Álamos 2, una imagen captada en la sierra de Arteaga, en la entidad coahuilense.
La fotografía, tomada desde el aire en un rincón del bosque de Alamillos, en la zona conocida como La Marta, retrata un paisaje de la Sierra de Arteaga donde la luz del sol se filtra entre troncos y ramas, creando un juego de contrastes geométricos que transforma el bosque en una composición casi abstracta. Una escena que combina técnica, paciencia y una profunda conexión con el entorno natural.
“¿Pues qué creen? Una foto mía es ganadora en el Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2025”, compartió Bates a través de sus redes sociales, donde también destacó la belleza del lugar y la forma en que la luz atraviesa el bosque para revelar nuevas lecturas del paisaje. Más allá del reconocimiento, el fotógrafo subrayó el valor de estos espacios naturales y la importancia de observarlos con atención y respeto.
Otras entidades retratadas en sus espacios forestales y también premiadas dentro de este concurso nacional, fueron Michoacán, Querétaro, Veracruz, Morelos, Jalisco, Chiapas y Puebla.
Este nuevo logro se suma a una etapa particularmente activa en la carrera de Daniel Bates Hurtado. En meses recientes, el fotógrafo abrió un estudio dedicado a la exhibición de imágenes de bosques y desiertos de Coahuila, un proyecto que busca acercar al público a la diversidad visual del estado y reforzar el vínculo entre arte, territorio y conservación ambiental.
Su trabajo se ha distinguido por una exploración constante del paisaje desde perspectivas poco convencionales, muchas de las aéreas revelan patrones, texturas y escalas difíciles de percibir a ras de suelo.
Asimismo, su lente ha documentado fenómenos naturales como las auroras boreales visibles en cielos de Coahuila, imágenes que generaron gran interés tanto a nivel local como nacional y que consolidaron su perfil como un fotógrafo atento a los momentos excepcionales que ofrece la naturaleza.