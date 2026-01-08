Julio Galán estará presente en las exposiciones de Marco para este 2026 en Nuevo León

/ 8 enero 2026
    El talento de artistas de la talla del coahuilense Julio Galán, Remedios Varo, Leonora Carrington, así como los diseñadores norteamericanos Charles & Rey Eames, entre otros, estarán presentes en las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) en este 2026. ARACELY CHANTAKA

Monterrey, Nuevo León.- El talento de artistas de la talla del coahuilense Julio Galán, Remedios Varo, Leonora Carrington, así como los diseñadores norteamericanos Charles & Rey Eames, entre otros, estarán presentes en las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) en este 2026.

Además, el recinto cultural, que fue inaugurado el 28 de junio de 1991, cumple este año su 35 aniversario de su fundación.

“Este año, unimos el 35 aniversario de Marco con el 50 aniversario de la fundación de la colección FEMSA, la colección de arte asociado a una empresa privada más importante de esta ciudad para hacer una nueva revisión de la colección FEMSA”, dijo la directora de Marco, Taiyana Pimentel.

En rueda de prensa, realizada este jueves, Pimentel dio a conocer las muestras de este año entre las que se encuentran: “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”, “Gabriel de la Mora: La Petite Mort”, “Charles & Rey Eames”, así como Wendy Cabrera.

“Es un programa de exposiciones que sigue haciendo hincapié en un diálogo con las colecciones privadas del Continente que permite hacer lecturas del arte internacional y localmente”, dijo.

Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA contempla 170 obras de más de 115 artistas entre los que se encuentran: Remedios Varo, Leonora Carrington, los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y el coahuilense Julio Galán, entre otros.

La muestra aborda la fragilidad y la disputa de los límites geográficos, la relación entre cuerpos y territorios, las cartografías urbanas, así como las fracturas y continuidades delas estructuras coloniales, entre otros temas.

Pimentel destacó la participación de las mujeres en la apuesta de esta colección que será inaugurada el próximo 20 de marzo.

“Muchas mujeres por cierto en la exposición, muchísimas mujeres artistas y esto va a definir esta visión de la nueva colección FEMSA”, planteó.

Una segunda exposición es “Gabriel de la Mora: Le Petite Mort” que se desarrolla a través de seis ejes como cuerpos, el filo del deseo, calor, tacto y el placer del espectador, entre otros, a través de los cuales estudia la muerte y el placer sexual extático.

La directora de Marco destacó que Gabriel de la Mora llega al Museo respaldado por su público regio.

”Es un artista que apunta, por cierto a una nueva generación que puede estar entre los 35 y 55 años, es decir, es el relevo del coleccionismo regiomontano”, afirmó.

El título de la muestra de de la Mora hace referencia a una expresión en francés que se refiere al “orgasmo” o “pequeña muerte”.

Los reconocidos diseñadores Charles & Rey Eames también estarán presentes este año en Marco con una muestra que exhibe sus creaciones que transformaron la manera en que el siglo XX entendió la cultura visual.

Por su lado, Wendy Cabrera que es una de las promesas del arte contemporáneo de México estará en Espacio Uno con una exposición integrada por video, instalación, así como recreación que hace referencia a los migrantes sobre todo lo que llegaron a Estados Unidos con el Programa Bracero.

Pimentel destacó que Cabrera es una artista que trabaja críticamente en relación a las grandes construcciones de los discursos históricos del país.

