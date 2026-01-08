$!Julio Galán estará presente en las exposiciones de Marco para este 2026 en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El talento de artistas de la talla del coahuilense Julio Galán, Remedios Varo, Leonora Carrington, así como los diseñadores norteamericanos Charles & Rey Eames, entre otros, estarán presentes en las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) en este 2026.

Además, el recinto cultural, que fue inaugurado el 28 de junio de 1991, cumple este año su 35 aniversario de su fundación.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

“Este año, unimos el 35 aniversario de Marco con el 50 aniversario de la fundación de la colección FEMSA, la colección de arte asociado a una empresa privada más importante de esta ciudad para hacer una nueva revisión de la colección FEMSA”, dijo la directora de Marco, Taiyana Pimentel.

En rueda de prensa, realizada este jueves, Pimentel dio a conocer las muestras de este año entre las que se encuentran: “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”, “Gabriel de la Mora: La Petite Mort”, “Charles & Rey Eames”, así como Wendy Cabrera.

“Es un programa de exposiciones que sigue haciendo hincapié en un diálogo con las colecciones privadas del Continente que permite hacer lecturas del arte internacional y localmente”, dijo.

Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA contempla 170 obras de más de 115 artistas entre los que se encuentran: Remedios Varo, Leonora Carrington, los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y el coahuilense Julio Galán, entre otros.