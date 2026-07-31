Gobierno de Monclova otorga presea post-mortem al actor Ozcar Castañeda Rada

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    Gobierno de Monclova otorga presea post-mortem al actor Ozcar Castañeda Rada

El también director de teatro y maestro será condecorado de manera póstuma por la máxima distinción que otorga el gobierno municipal y el cabildo: la presea ‘Alonso de León’

A casi un año del fallecimiento del actor Ozcar Castañeda Rada, el Gobierno de Monclova, conjunto con el Cabildo Municipal, le otorgaron su máxima distinción, la Presea “Alonso de León”, en la categoría Post-Mortem.

Este reconocimiento será entregado en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad coahuilense, la cual se celebra el 12 de agosto. Los galardonados fueron seleccionados por un un jurado validado por el Cabildo, el cual tomó en consideración la trayectoria y aportaciones a la comunidad de las personas postuladas.

El homenaje póstumo al también director de teatro y maestro fue celebrado en tierras saltillenses, donde realizó buena parte de su labor artística, destacando como parte de las compañías Calaverita de Azúcar Teatro, Grupo Ecléctico de Teatro y la Asociación Cultural Rodas.

Por su parte, el público recuerda a Castañeda Rada por sus roles en montajes como “En el último toque nos vamos” —la última que presentó antes de su fallecimiento el 20 de octubre de 2025—, “El horla”, “Las Vampiras Morales y sus amores criminales”, “¿No escuchas que se acercan?” y otras más.

Ozcar acumuló más de cuatro décadas de trayectoria sobre las tablas, en una pasión que también impactó a nuevas generaciones de actores y actrices, así como de individuos que encontraron en el teatro más que arte.

Este no es el primer reconocimiento póstumo institucional que recibe. En noviembre de 2025 la Secretaría de Cultura de Coahuila impuso el nombre de “Ozcar Castañeda Rada” al Teatro de Cámara de la Casa de la Cultura en Saltillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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