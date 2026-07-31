Gobierno de Monclova otorga presea post-mortem al actor Ozcar Castañeda Rada

A casi un año del fallecimiento del actor Ozcar Castañeda Rada, el Gobierno de Monclova, conjunto con el Cabildo Municipal, le otorgaron su máxima distinción, la Presea “Alonso de León”, en la categoría Post-Mortem.

Este reconocimiento será entregado en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad coahuilense, la cual se celebra el 12 de agosto. Los galardonados fueron seleccionados por un un jurado validado por el Cabildo, el cual tomó en consideración la trayectoria y aportaciones a la comunidad de las personas postuladas.

El homenaje póstumo al también director de teatro y maestro fue celebrado en tierras saltillenses, donde realizó buena parte de su labor artística, destacando como parte de las compañías Calaverita de Azúcar Teatro, Grupo Ecléctico de Teatro y la Asociación Cultural Rodas.