    Humberto Casas, de Vanguardia, es reconocido en la edición 26 del Premio de Periodismo Cultural "Catón" de la UAdeC
    Esta edición contó con la postulación de 179 trabajos. FOTO: UADEC

Durante la ceremonia de reconocimiento se presentó la nueva estatuilla Jorge Alberto González Cepeda

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reconoció la labor y talento de periodistas coahuilenses en la vigésima sexta edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, galardón que distingue el trabajo en prensa, radio, televisión, impacto social y trayectoria.

Con el reportaje “Orgullo: identidad e importancia de la visibilidad”, José Humberto Casas Rosales, colaborador de Vanguardia, se hizo acreedor al premio en la categoría de Televisión.

El video, con duración de 19 minutos y 42 segundos, profundiza en las experiencias y desafíos de la comunidad LGBTIQ+, con énfasis en las identidades trans, la relevancia de la visibilidad y el impacto de la aceptación familiar y social.

En total el certamen recibió 179 trabajos de 92 periodistas provenientes de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, la Región Carbonífera y La Laguna, además de ocho postulaciones para la categoría de trayectoria.

La ceremonia se realizó en el lobby de la Infoteca del Campus Arteaga, donde se dieron cita autoridades estatales y universitarias, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, el cronista y escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También estuvieron presentes Sergio Arévalo Aguirre, coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas, y la periodista Ana Rebecca Rodríguez Villarreal, galardonada por su trayectoria de más de tres décadas en el oficio.

$!Autoridades presentes en la ceremonia número 26 del Premio Cultural UAdeC.
Autoridades presentes en la ceremonia número 26 del Premio Cultural UAdeC. FOTO: UADEC

Durante su mensaje, Armando Fuentes Aguirre “Catón” agradeció que este reconocimiento lleve su nombre desde hace 26 años y celebró la pasión de quienes mantienen vivo el oficio.

“Escribir para los demás es comulgar con ellos, compartir el sacramento de la verdad y la belleza”, dijo el cronista.

Ganadores de la Edición 2025

PRENSA:

Nota: José Luis Sánchez Durón (Zócalo Saltillo), “El coahuilense que le compuso a la Virgen”.

Artículo: Lucila Navarrete Turrent (Casa del Tiempo, UAM), “Una muerte, muchas muertes. Impresiones sobre poesía coahuilense”.

Entrevista: Adriana Tomasita Cruz Sifuentes (La Voz), “La lucha ahora es con la memoria”.

Columna: Laura Daniella Giacomann Vargas (La Otra Plana), “Mujeres con discapacidad: la lucha silenciosa”.

Reportaje: Lilia Angélica Ovalle Arias (Milenio Laguna), “El hombre de Bilbao será presentado por el INAH en Coahuila”.

Crónica: Luis Esteban Esquivel Cortés (Zócalo Saltillo), “Crónica de cuando cruzábamos sin fronteras: historias del viejo Estado de Coahuila y Texas”.

Fotografía: Alberto Puente Segura (Imagen Coahuila), “Voladores de Papantla”.

RADIO:

Nota: Lorena Zamora Rocha (RCG Media), “Un Cristo de cinco décadas”.

Entrevista: Jesús Gerardo Cervantes Flores (El Diario de Coahuila / Podcast Contrapuesto), “Entrevista a Natanael Espinoza”.

Reportaje: Mayela Ávila Saucedo (Noticieros GREM), “En La Laguna, ¿cuál es tu cumbia?”.

TELEVISIÓN:

Nota: Christyan Estrada Castillo (TV Azteca), “Hombre de Bilbao”.

Entrevista: María Estefany Solís Martínez (NMAS Coahuila), “Faustino Torres, chofer y cantante”.

Reportaje: José Humberto Casas Rosales (Vanguardia), “Orgullo: identidad e importancia de la visibilidad”.

En Impacto Social, el reconocimiento fue para César Eduardo Espinoza Gallegos (El Coahuilense) por “Memorial Virtual: En memoria de ellas”. En la categoría Trayectoria, se destacó a Ana Rebecca Rodríguez Villarreal por sus 30 años de trabajo en periodismo y locución.

En tanto, como parte de su renovación, el premio incorporó una nueva estatuilla diseñada por el escultor saltillense y docente de la Facultad de Artes Plásticas, Jorge Alberto González Cepeda; esta pieza simboliza la unión entre la palabra y la creación.

