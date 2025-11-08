Humberto Casas, de Vanguardia, es reconocido en la edición 26 del Premio de Periodismo Cultural “Catón” de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reconoció la labor y talento de periodistas coahuilenses en la vigésima sexta edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, galardón que distingue el trabajo en prensa, radio, televisión, impacto social y trayectoria.

Con el reportaje “Orgullo: identidad e importancia de la visibilidad”, José Humberto Casas Rosales, colaborador de Vanguardia, se hizo acreedor al premio en la categoría de Televisión.

El video, con duración de 19 minutos y 42 segundos, profundiza en las experiencias y desafíos de la comunidad LGBTIQ+, con énfasis en las identidades trans, la relevancia de la visibilidad y el impacto de la aceptación familiar y social.

En total el certamen recibió 179 trabajos de 92 periodistas provenientes de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, la Región Carbonífera y La Laguna, además de ocho postulaciones para la categoría de trayectoria.

La ceremonia se realizó en el lobby de la Infoteca del Campus Arteaga, donde se dieron cita autoridades estatales y universitarias, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, el cronista y escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También estuvieron presentes Sergio Arévalo Aguirre, coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas, y la periodista Ana Rebecca Rodríguez Villarreal, galardonada por su trayectoria de más de tres décadas en el oficio.