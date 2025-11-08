Humberto Casas, de Vanguardia, es reconocido en la edición 26 del Premio de Periodismo Cultural “Catón” de la UAdeC
Durante la ceremonia de reconocimiento se presentó la nueva estatuilla Jorge Alberto González Cepeda
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reconoció la labor y talento de periodistas coahuilenses en la vigésima sexta edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, galardón que distingue el trabajo en prensa, radio, televisión, impacto social y trayectoria.
Con el reportaje “Orgullo: identidad e importancia de la visibilidad”, José Humberto Casas Rosales, colaborador de Vanguardia, se hizo acreedor al premio en la categoría de Televisión.
El video, con duración de 19 minutos y 42 segundos, profundiza en las experiencias y desafíos de la comunidad LGBTIQ+, con énfasis en las identidades trans, la relevancia de la visibilidad y el impacto de la aceptación familiar y social.
En total el certamen recibió 179 trabajos de 92 periodistas provenientes de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, la Región Carbonífera y La Laguna, además de ocho postulaciones para la categoría de trayectoria.
La ceremonia se realizó en el lobby de la Infoteca del Campus Arteaga, donde se dieron cita autoridades estatales y universitarias, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, el cronista y escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También estuvieron presentes Sergio Arévalo Aguirre, coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas, y la periodista Ana Rebecca Rodríguez Villarreal, galardonada por su trayectoria de más de tres décadas en el oficio.
Durante su mensaje, Armando Fuentes Aguirre “Catón” agradeció que este reconocimiento lleve su nombre desde hace 26 años y celebró la pasión de quienes mantienen vivo el oficio.
“Escribir para los demás es comulgar con ellos, compartir el sacramento de la verdad y la belleza”, dijo el cronista.
Ganadores de la Edición 2025
PRENSA:
Nota: José Luis Sánchez Durón (Zócalo Saltillo), “El coahuilense que le compuso a la Virgen”.
Artículo: Lucila Navarrete Turrent (Casa del Tiempo, UAM), “Una muerte, muchas muertes. Impresiones sobre poesía coahuilense”.
Entrevista: Adriana Tomasita Cruz Sifuentes (La Voz), “La lucha ahora es con la memoria”.
Columna: Laura Daniella Giacomann Vargas (La Otra Plana), “Mujeres con discapacidad: la lucha silenciosa”.
Reportaje: Lilia Angélica Ovalle Arias (Milenio Laguna), “El hombre de Bilbao será presentado por el INAH en Coahuila”.
Crónica: Luis Esteban Esquivel Cortés (Zócalo Saltillo), “Crónica de cuando cruzábamos sin fronteras: historias del viejo Estado de Coahuila y Texas”.
Fotografía: Alberto Puente Segura (Imagen Coahuila), “Voladores de Papantla”.
RADIO:
Nota: Lorena Zamora Rocha (RCG Media), “Un Cristo de cinco décadas”.
Entrevista: Jesús Gerardo Cervantes Flores (El Diario de Coahuila / Podcast Contrapuesto), “Entrevista a Natanael Espinoza”.
Reportaje: Mayela Ávila Saucedo (Noticieros GREM), “En La Laguna, ¿cuál es tu cumbia?”.
TELEVISIÓN:
Nota: Christyan Estrada Castillo (TV Azteca), “Hombre de Bilbao”.
Entrevista: María Estefany Solís Martínez (NMAS Coahuila), “Faustino Torres, chofer y cantante”.
Reportaje: José Humberto Casas Rosales (Vanguardia), “Orgullo: identidad e importancia de la visibilidad”.
En Impacto Social, el reconocimiento fue para César Eduardo Espinoza Gallegos (El Coahuilense) por “Memorial Virtual: En memoria de ellas”. En la categoría Trayectoria, se destacó a Ana Rebecca Rodríguez Villarreal por sus 30 años de trabajo en periodismo y locución.
En tanto, como parte de su renovación, el premio incorporó una nueva estatuilla diseñada por el escultor saltillense y docente de la Facultad de Artes Plásticas, Jorge Alberto González Cepeda; esta pieza simboliza la unión entre la palabra y la creación.