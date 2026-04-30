$!Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

Iñaki Herrera, mejor conocido como “Iñaki cuentacuentos”, originario de Xalapa, Veracruz, se ha especializado en narración, algo que le permite escribir cuentos infantiles. Además, al tener una formación actoral dirigida al teatro para niños, utilizando herramientas como zancos, malabares y magia, ha creado un espectáculo que deja maravillado a quien lo presencia. La magia, nos cuenta Iñaki, es un elemento fundamental con el que puedes cautivar tanto al público infantil como adulto. En sus 25 años de mago sus trucos los realiza con elementos sencillos y caseros, que todos pueden encontrar a la mano en mercerías o papeleras, como un pañuelo y un limón de cocina. “Eso es lo que distingue el tipo de magia que yo hago a la que hacen los magos que van a las fiestas infantiles”, compartió.

Además de dedicarse a la magia realiza talleres y cursos para niños especializados en teatro infantil, en donde ellos son los actores. Uno de los retos que enfrentan durante esta actividad los niños es memorizar el texto y moderar su voz en los ensayos, pero la dificultad principal es al momento de presentarse delante de los papás u otros invitados. “En cambio, con la magia sucede lo contrario, el niño no va pensando que si se le va a olvidar el texto, que si se le va a escuchar, lo que quiere es ver la cara del público cuando se sorprenda al realizar un acto de magia”, comentó iñaki. De esta manera los mismos niños se retroalimentan sin presiones y sin miedo a que aparezca el miedo escénico al presentarse al público por primera vez.

Uno de los beneficios de la magia que otra actividad no logra es la “simbiosis”, que es, de acuerdo con Iñaki, cuando los niños están aprendiendo el truco y, al mismo tiempo hablan y miran al público, lo que les permite utilizar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Además nos habló sobre la gran falta de programas de creación, no solo en Saltillo sino a nivel nacional y que el principal problema es que la gente no acude y no valora el teatro. “La población no sabe o no le interesa nada el teatro [...] La gente no paga taquilla para ir a ver una compañía de teatro. Si es gratis, tal vez o las artes escénicas, si es de danza o si es promotor cultural”, expresó.