Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

+ Seguir en Seguir en Google
Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Con trucos de magia caseros Iñaki cuentacuentos nos habla sobre la magia y los beneficios al realizarla niños

Artes
/ 30 abril 2026
COMPARTIR

Iñaki Herrera, mejor conocido como “Iñaki cuentacuentos”, originario de Xalapa, Veracruz, se ha especializado en narración, algo que le permite escribir cuentos infantiles. Además, al tener una formación actoral dirigida al teatro para niños, utilizando herramientas como zancos, malabares y magia, ha creado un espectáculo que deja maravillado a quien lo presencia.

La magia, nos cuenta Iñaki, es un elemento fundamental con el que puedes cautivar tanto al público infantil como adulto. En sus 25 años de mago sus trucos los realiza con elementos sencillos y caseros, que todos pueden encontrar a la mano en mercerías o papeleras, como un pañuelo y un limón de cocina.

“Eso es lo que distingue el tipo de magia que yo hago a la que hacen los magos que van a las fiestas infantiles”, compartió.

$!Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

Además de dedicarse a la magia realiza talleres y cursos para niños especializados en teatro infantil, en donde ellos son los actores. Uno de los retos que enfrentan durante esta actividad los niños es memorizar el texto y moderar su voz en los ensayos, pero la dificultad principal es al momento de presentarse delante de los papás u otros invitados.

En cambio, con la magia sucede lo contrario, el niño no va pensando que si se le va a olvidar el texto, que si se le va a escuchar, lo que quiere es ver la cara del público cuando se sorprenda al realizar un acto de magia”, comentó iñaki.

De esta manera los mismos niños se retroalimentan sin presiones y sin miedo a que aparezca el miedo escénico al presentarse al público por primera vez.

$!Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

Uno de los beneficios de la magia que otra actividad no logra es la “simbiosis”, que es, de acuerdo con Iñaki, cuando los niños están aprendiendo el truco y, al mismo tiempo hablan y miran al público, lo que les permite utilizar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo.

Además nos habló sobre la gran falta de programas de creación, no solo en Saltillo sino a nivel nacional y que el principal problema es que la gente no acude y no valora el teatro.

La población no sabe o no le interesa nada el teatro [...] La gente no paga taquilla para ir a ver una compañía de teatro. Si es gratis, tal vez o las artes escénicas, si es de danza o si es promotor cultural”, expresó.

$!Iñaki cuentacuentos y la importancia de la magia para los niños

Una de sus mayores satisfacciones hasta el día de hoy fue cuando por primera vez un ex alumno lo reconoció en su ciudad natal, lo cual sorprendió gratamente al mago, pues aquel era ya joven adulto y se acordaba de su enseñanza y sus trucos de magia.

Que te reconozcan adultos contando anécdotas de cuando eran niños es muy gratificante”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Día Del Niño
Teatro
Localizaciones
Saltillo
Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Película clásica

Película clásica
NosotrAs: Las niñas tenemos una voz y es importante

NosotrAs: Las niñas tenemos una voz y es importante
Mario Delgado, detalló que además 5.3 millones de estudiantes de secundaria ya cuentan con este beneficio, por lo que en total suman 15.2 millones de alumnos integrados a este esquema de becas.

Gobierno de Sheinbaum entregará tarjetas de Beca Rita Cetina para 9.9 millones de alumnos de primaria
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el gobernador morenista -en ese entonces candidato-habría sostenido reuniones con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’ antes de las elecciones 2021; así operaron su triunfo
El INEGI confirma que millennials y centennials en México retrasan el matrimonio, la llegada de hijos y la salida del nido familiar por causas económicas.

¿Niños de 30 años o adultos pobres?... Millennials y Centennials evitan casarse, retrasan tener hijos e independizarse, según el Inegi
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo

Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo
Niñas y niños de la Academia Anacondas celebran sus logros tras una destacada participación en Monterrey.

Seis cinturones y un mensaje: la niñez también compite