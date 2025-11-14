Inaugura Punta de Plata su galería ‘Ecos del Trazo’ en Museo Rubén Herrera
La galería permanecerá abierta al público hasta mediados de diciembre, con entrada gratuita
La noche de este jueves se inauguró la galería número 19 del Taller Punta de Plata, fundada por el maestro Eleazar Montejano, destacado artista saltillense. La exposición, titulada ‘Ecos del trazo’, reúne cerca de 30 obras realizadas por 24 alumnos, abarcando técnicas que van desde el dibujo hasta la pintura al óleo.
Desde su creación en 2005, el taller ha recibido a cientos de artistas, que han sido guiados por Montejano en la transición del lápiz a diversas técnicas de pintura y que año con año han presentado en diversos recintos su arte de manera anual.
Aunque la pandemia provocó una disminución temporal en el número de alumnos, la actividad del taller se mantiene viva a través de los colores y trazos de las obras que sus estudiantes producen cada año.
La galería permanecerá abierta al público hasta mediados de diciembre, con entrada gratuita. La muestra ofrece una variedad de temas, desde bodegones y retratos hasta paisajes y fauna, reflejando la diversidad de intereses y estilos de los artistas locales.
El maestro Montejano invitó a todo aquel que desee expresarse a través de esta manifestación del arte a unirse al Taller Punta de Plata. “Pueden encontrarnos en Instagram como El Montejano y en Facebook como Eleazar Montejano o Taller Punta de Plata Atelier Taller de Arte”, señaló.
