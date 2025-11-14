Inaugura Punta de Plata su galería ‘Ecos del Trazo’ en Museo Rubén Herrera

Artes
/ 14 noviembre 2025
    Inaugura Punta de Plata su galería ‘Ecos del Trazo’ en Museo Rubén Herrera
    Exposición. Son diversos los contenidos y el estilo de trabajo que plasmaron los participantes del taller. FOTO: OMAR SAUCEDO

La galería permanecerá abierta al público hasta mediados de diciembre, con entrada gratuita

La noche de este jueves se inauguró la galería número 19 del Taller Punta de Plata, fundada por el maestro Eleazar Montejano, destacado artista saltillense. La exposición, titulada ‘Ecos del trazo’, reúne cerca de 30 obras realizadas por 24 alumnos, abarcando técnicas que van desde el dibujo hasta la pintura al óleo.

Desde su creación en 2005, el taller ha recibido a cientos de artistas, que han sido guiados por Montejano en la transición del lápiz a diversas técnicas de pintura y que año con año han presentado en diversos recintos su arte de manera anual.

Aunque la pandemia provocó una disminución temporal en el número de alumnos, la actividad del taller se mantiene viva a través de los colores y trazos de las obras que sus estudiantes producen cada año.

$!La muestra ofrece una variedad de temas, desde bodegones y retratos hasta paisajes y fauna.
La muestra ofrece una variedad de temas, desde bodegones y retratos hasta paisajes y fauna. FOTO: OMAR SAUCEDO

La galería permanecerá abierta al público hasta mediados de diciembre, con entrada gratuita. La muestra ofrece una variedad de temas, desde bodegones y retratos hasta paisajes y fauna, reflejando la diversidad de intereses y estilos de los artistas locales.

El maestro Montejano invitó a todo aquel que desee expresarse a través de esta manifestación del arte a unirse al Taller Punta de Plata. “Pueden encontrarnos en Instagram como El Montejano y en Facebook como Eleazar Montejano o Taller Punta de Plata Atelier Taller de Arte”, señaló.

$!Inaugura Punta de Plata su galería ‘Ecos del Trazo’ en Museo Rubén Herrera

TE PUEDE INTERESAR: Arranca con lecturas compartidas el foro ‘Entre Sor Juana y los cuarenta y uno’ en la FCEH-UAdeC

Temas


Arte
Exposiciones

Localizaciones


Saltillo

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra