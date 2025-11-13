Arranca con lecturas compartidas el foro ‘Entre Sor Juana y los cuarenta y uno’ en la FCEH-UAdeC

Como inicio del Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual, este jueves se llevó a cabo una emotiva jornada de lecturas compartidas en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El encuentro, realizado en memoria de Ociel Baena y abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general, reunió fragmentos de obras vinculadas con la temática LGBTIQ+. Se leyeron piezas de Sor Juana Inés de la Cruz, Salvador Novo y otros autores, además de textos creados por estudiantes e investigadores.

De acuerdo con los organizadores, el foro funciona como un adelanto del libro ‘Orgullo en Palabras’, que la universidad publicará en febrero de 2026.