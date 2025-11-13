Arranca con lecturas compartidas el foro ‘Entre Sor Juana y los cuarenta y uno’ en la FCEH-UAdeC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En homenaje a Sor Juana y en memoria de Ociel Baena, el encuentro está dirigido a la comunidad LGBTIQ+ y concluirá este viernes
Como inicio del Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual, este jueves se llevó a cabo una emotiva jornada de lecturas compartidas en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
El encuentro, realizado en memoria de Ociel Baena y abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general, reunió fragmentos de obras vinculadas con la temática LGBTIQ+. Se leyeron piezas de Sor Juana Inés de la Cruz, Salvador Novo y otros autores, además de textos creados por estudiantes e investigadores.
De acuerdo con los organizadores, el foro funciona como un adelanto del libro ‘Orgullo en Palabras’, que la universidad publicará en febrero de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquetemato’, una obra de teatro donde actores, director y autor entran en disputa
Morquecho Ramírez detalló que Sor Juana Inés de la Cruz fue elegida como referente del foro por su relevancia en la literatura mexicana y por ser considerada, a través de sus propios escritos, “una de las primeras mujeres lesbianas de la literatura”.
El encuentro cuenta con el respaldo de colectivos como ‘Orgullo y Dignidad Saltillo’ y ‘Club Baena, Derecho y Orgullo’. La jornada concluirá este viernes con la charla “Personas LGBTIQ+ en el servicio público”, en la que participarán Samantha Arellanes, Iván Tagle y Juan Carlos Cuervo, bajo la conducción de Óscar Rodríguez.