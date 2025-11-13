Arranca con lecturas compartidas el foro ‘Entre Sor Juana y los cuarenta y uno’ en la FCEH-UAdeC

Artes
/ 13 noviembre 2025
    Arranca con lecturas compartidas el foro ‘Entre Sor Juana y los cuarenta y uno’ en la FCEH-UAdeC
    Trascendencia. El encuentro cuenta con el respaldo de colectivos como ‘Orgullo y Dignidad Saltillo’ y ‘Club Baena, Derecho y Orgullo’. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

En homenaje a Sor Juana y en memoria de Ociel Baena, el encuentro está dirigido a la comunidad LGBTIQ+ y concluirá este viernes

Como inicio del Foro Interinstitucional de Inclusión de la Diversidad Sexual, este jueves se llevó a cabo una emotiva jornada de lecturas compartidas en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El encuentro, realizado en memoria de Ociel Baena y abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general, reunió fragmentos de obras vinculadas con la temática LGBTIQ+. Se leyeron piezas de Sor Juana Inés de la Cruz, Salvador Novo y otros autores, además de textos creados por estudiantes e investigadores.

De acuerdo con los organizadores, el foro funciona como un adelanto del libro ‘Orgullo en Palabras’, que la universidad publicará en febrero de 2026.

$!Alumnos y público en general acudieron al llamado del evento.
Alumnos y público en general acudieron al llamado del evento. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Morquecho Ramírez detalló que Sor Juana Inés de la Cruz fue elegida como referente del foro por su relevancia en la literatura mexicana y por ser considerada, a través de sus propios escritos, “una de las primeras mujeres lesbianas de la literatura”.

El encuentro cuenta con el respaldo de colectivos como ‘Orgullo y Dignidad Saltillo’ y ‘Club Baena, Derecho y Orgullo’. La jornada concluirá este viernes con la charla “Personas LGBTIQ+ en el servicio público”, en la que participarán Samantha Arellanes, Iván Tagle y Juan Carlos Cuervo, bajo la conducción de Óscar Rodríguez.

Temas


Arte
Literatura
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

