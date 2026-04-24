Ingrid Bringas le hace frente a las terapias de conversión desde la poesía

Hace más de 30 años la homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y a pesar de ello aún existen muchos esfuerzos por “curarla”, al igual que otras identidades del espectro LGBTQ+. Esta realidad es a la que se enfrenta desde la poesía la autora regiomontana Ingrid Bringas en su libro “Álbum de los amores perversos” (Dogma Editorial, 2025), un poemario donde continúa la revindicación de los cuerpos, los territorios y las identidades. “Es un libro que se gestó en 2023, que escribí gracias al estímulo PECDA. Tenía otro nombre, ‘Reconversos’, pero con el tiempo se fue convirtiendo en este corpus que retrata las terapias de conversión en la comunidad LGBTQ+. Como el libro se fue escribiendo durante esos 8 meses del estímulo, se fue puliendo hasta que decidí cambiarle el título y a partir de este es como se nombran muchos de los poemas”, compartió la autora para VANGUARDIA.

“Aunque ya se considera una enfermedad mental estas organizaciones, tanto religiosas como de carácter psicológico, siguen implementando terapias en muchas personas que forman parte de la comundiad y para mí era muy importante retratarlo”, agregó. La ganadora del Premio Gilberto Owen de Poesía 2021 con “Frontera Cuir” —donde explora las vivencias LGBTQ+ de personas migrantes— considera que este es un momento importante en el cual seguir escribiendo sobre el tema y ampliando la conversaciones y los cuestionamientos en torno a este. “La idea de escribir este poemario no es solo visibilizar sino entablar un diálogo con el lector, sobre todo en estos tiempos donde la ultraderecha está más que fuerte que nunca y más agresiva que nunca con estas cuestiones del rechazo hacia la comunidad LGBT, hacia los programas que apoyan a las personas trans, entonces me parece importante visibilizarlo y encontrarnos con algo que es completamente cotidiano, que si bien para algunos puede llamarse perverso, de ahí el título del libro, es también una invocación al amor y sostener la legitimidad de la existencia”, dijo.

La preparación de este libro la llevó a acercarse con testimonios de personas que han estado en terapias de conversión, así como con legisladores que han buscado abolir estas prácticas desde hace años y que siguen en esa lucha. “Creo que la poesía siempre es política, lo que plasmemos en un poema será político aunque algunos quieran negarlo; y es una forma de protesta también. Yo me acerco con lo poético a estas temáticas con las metáforas, las imágenes, con lo que sucede en lo cotidiano o con lo que yo veo en los testimonios de los otros y con ello ir formando precisamente esos versos que le den una cadencia, que exista esa metáfora, que exista un encabalgamiento entre los versos y vayan conformando cada uno de los poemas para formar, al final, el libro en su totalidad”, explicó. “Álbum de los amores perversos” se presentará este sábado 25 de abril a las 17:30 horas en la Sala Enriqueta Ochoa de la Feria Internacional del Libro Coahuila con comentarios de Daniela González y Penélope Montes.

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