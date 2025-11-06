Invitan al Festival Santa Cecilia: Habrá conciertos en Saltillo

Del 10 al 14 de noviembre la Escuela Superior de Música de la UAdeC (ESMUAC) celebrará el Día del Músico, que cada 22 de noviembre se encomienda a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, con eventos no solo para sus alumnos, sino para la ciudad en general.

“Esta semana está dedicada la santa patrona de los músicos y se enmarca en las actividades de otoño en las que la comunidad de nuestra escuela se manifiesta a través de distintas expresiones: talleres, cursos y principalmente recitales”, comentó Juan Antonio Espericueta, director de la ESMUAC, en rueda de prensa.

Además de los talleres y conferencias que se impartirán en las instalaciones de la escuela, en el Campus Arteaga de la UAdeC, también se realizarán conciertos en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y Radio Concierto.