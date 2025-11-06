Invitan al Festival Santa Cecilia: Habrá conciertos en Saltillo

Artes
/ 6 noviembre 2025
    Invitan al Festival Santa Cecilia: Habrá conciertos en Saltillo

La Escuela Superior de Música celebrará el Día del Músico con este evento que llegará a recintos como el Centro Cultural Vito Alessio Robles y Radio Concierto

Del 10 al 14 de noviembre la Escuela Superior de Música de la UAdeC (ESMUAC) celebrará el Día del Músico, que cada 22 de noviembre se encomienda a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, con eventos no solo para sus alumnos, sino para la ciudad en general.

“Esta semana está dedicada la santa patrona de los músicos y se enmarca en las actividades de otoño en las que la comunidad de nuestra escuela se manifiesta a través de distintas expresiones: talleres, cursos y principalmente recitales”, comentó Juan Antonio Espericueta, director de la ESMUAC, en rueda de prensa.

Además de los talleres y conferencias que se impartirán en las instalaciones de la escuela, en el Campus Arteaga de la UAdeC, también se realizarán conciertos en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y Radio Concierto.

Uno de estos será el recital de violín con alumnos de la maestra Gabriel Aldana el lunes 10 a las 16:00 horas en el CECUVAR, donde también se llevará a cabo ese día la presentación del libro “Música litúrgica, iglesia y sociedad en la Nueva España” con Aurelio Tello, Jorge Traslosheros, Eliézer Jáuregui y Carlos Manuel Valdés a las 19:00 horas.

También destaca el concierto “De lo clásico a lo popular” en el Teatro de la Ciudad el miércoles 12 con la participación de alumnos y maestros que expondrán la diversidad de géneros musicales que manejan, esto en punto de las 19:00 horas.

Y el viernes a las 19:00 horas cerrarán con el concierto “Música del siglo 20 y 21” en la sala Carmen Aguirre de Fuentes de Radio Concierto, también con la participación de alumnos y maestros.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

