Invitan en Saltillo a ‘Noche de Creación Poética’, un espacio de liberación emocional a través de las letras

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Artes
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    El evento se llevará a cabo el próximo 16 de octubre y está dirigido principalmente a mujeres que desean aproximarse a la literatura

    Leonor Rangel, gestora cultural y creadora de contenido literario, anunció la realización del taller “Noche de creación poética: Después del desamor”, un espacio diseñado para explorar la escritura libre como herramienta de liberación emocional. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre a las 7:30 PM en el establecimiento Pizzarte 21, ubicado en Hidalgo y Múzquiz 608, en la Zona Centro de Saltillo.

    El encuentro está dirigido principalmente a mujeres que deseen aproximarse a la literatura, sin importar si cuentan con experiencia previa en la escritura. “No es necesario que hayan escrito antes, porque justamente una de las ideas que tenemos es poder llevar el arte y la poesía a todos los rincones, que no sea un rincón solo para personas que han leído mucho”, explicó Rangel.

    La iniciativa busca descentralizar los espacios tradicionales de la literatura y ofrecer dinámicas accesibles que culminen en la elaboración de un poema propio. “La intención es que más personas, mujeres en este caso, a través de un quehacer literario liberen un poquito sus emociones; que sea algo que cualquier persona pueda llegar a desarrollar por el puro gusto”, señaló la organizadora.

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    Esta primera edición abordará de manera central la temática del desamor como punto de partida para la expresión artística. “Es un taller dedicado al desamor, pero no significa que siempre se vaya a hacer con este tema; es solamente la prueba para empezar, siendo un tema que atraviesa a muchas personas”, detalló la escritora.

    La trayectoria de Leonor Rangel en la difusión de la poesía comenzó formalmente durante la contingencia sanitaria con iniciativas colectivas. “Empezó esto desde la pandemia con un colectivo que se llama Comunica en verso; posteriormente dentro de ese colectivo se generó una sala de lectura que se llama Letras Andantes”, recordó Rangel.

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    Más adelante, junto a un grupo de creadoras locales, fundó la sala de lectura Flores en tinta, proyecto con el que publicaron un trabajo en formato dinámico. “Generó un producto literario que se llama ‘El nido vacío’, el cual presentamos en la Feria del Libro en el 2024; es un poemario compuesto por 40 tarjetas para buscar que las personas se acercaran a la poesía de una manera más amigable”, agregó.

    La actividad cuenta con cupo limitado para 12 participantes y tendrá un costo de 350 pesos por persona, monto que incluye la experiencia creativa y una cena convivio con pizza casera y vino. La organización del evento se realiza en colaboración con Liliana Coronado, propietaria del restaurante Pizzarte 21.

    Las personas interesadas en reservar su lugar pueden comunicarse directamente al número telefónico 8447982156. Las organizadoras proyectan dar continuidad a esta iniciativa de manera mensual abordando diferentes temáticas en cada sesión.

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    Manuel Rodríguez

    Manuel Rodríguez

    Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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