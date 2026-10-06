$!Invitan en Saltillo a ‘Noche de Creación Poética’, un espacio de liberación emocional a través de las letras

Leonor Rangel, gestora cultural y creadora de contenido literario, anunció la realización del taller “Noche de creación poética: Después del desamor”, un espacio diseñado para explorar la escritura libre como herramienta de liberación emocional. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre a las 7:30 PM en el establecimiento Pizzarte 21, ubicado en Hidalgo y Múzquiz 608, en la Zona Centro de Saltillo.

El encuentro está dirigido principalmente a mujeres que deseen aproximarse a la literatura, sin importar si cuentan con experiencia previa en la escritura. “No es necesario que hayan escrito antes, porque justamente una de las ideas que tenemos es poder llevar el arte y la poesía a todos los rincones, que no sea un rincón solo para personas que han leído mucho”, explicó Rangel.

La iniciativa busca descentralizar los espacios tradicionales de la literatura y ofrecer dinámicas accesibles que culminen en la elaboración de un poema propio. “La intención es que más personas, mujeres en este caso, a través de un quehacer literario liberen un poquito sus emociones; que sea algo que cualquier persona pueda llegar a desarrollar por el puro gusto”, señaló la organizadora.