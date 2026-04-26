Jorge Martínez presentará ‘Carne Fósil’: fantasía entre tolvaneras, lagos secos y emociones humanas

En “Carne Fósil” (Tierra Adentro, 2025) Jorge Martínez explora las posibilidades del desierto. Entre cerros de matorrales y llanuras polvorientas, recorriendo senderos donde la vida se da de manera sutil y mágica, el escritor lagunero se vuelve un narrador del potencial real y del fantástico de esta región. “Fue mi primer proyecto de escritura en serio, lo empecé hace varios años. Estaba en Torreón, acababa de estudiar letras y llegó una tolvanera gigante. Eso nos sigue sorprendiendo allá y de ahí me surgió la idea de escribir no solo sobre la relación que tenemos con el paisaje y la lengua, sino como nos afecta las emociones, sensaciones, a la hora de escribir. Así escribí cuentos que hablaran tanto de la ciudad como del rancho, por eso el libro está estructurado de esa forma”, mencionó el autor para VANGUARDIA. La primera parte del libro se llama “La ciudad del polvo”, integrada por diez cuentos unificados por la experiencia de la tolvanera, por la presencia del polvo desértico en el entorno urbano. La segunda parte “Del rancho, la tierra” son cuentos más cercanos al western, de corte fantástico y que el autor considera como el germen de su escritura actual.

“Tengo una conversación constante con otros escritores sobre quién es un escritor con brújula y quién es un escritor sin brújula. Yo siempre me siento más identificado con este segundo sector. Porque lo cierto es que nunca sé hacia donde me va a llevar un cuento pero en el ejercicio de la escritura sí tomo esa decisión de, por ejemplo en ‘Carne Fósil’, hay situaciones realistas donde se inmiscuye lo fantástico”, explicó. “Puedes tener una discusión de pareja en ‘Anina y la tormenta’, uno de los adelantos de Tierra Adentro —disponibles en su sitio web—, que de esa discusión una mujer regresa convertida en árbol. Me parece que ese tipo de guiños al género fantástico le aportan al realismo con el que generalmente escribimos o describimos el norte otra dimensión y todos tenemos muchos nortes que contar”, agregó. Recalcó que sus influencias abarcan desde el canon hispanoamericano, la del norte de México y, en consecuencia, la fronteriza, pasando hacia el sur de Estados Unidos, entre nombres como Cormac McCarthy y Carson McCullers, recomendando en particular el gótico sureño de la escritora Bonnie Jo Campbell, hasta autores mexicanos como Fernando del Paso, laguneros como Carlos Velázquez, Alfredo Loera, Jaime Muñoz Vargas, Saúl Rosales, Ruth Castro y coahuilenses en general como Luis Jorge Boone, Julián Herbert, Sylvia Georgina Estrada, Alan Argüello y Lázaro Izael.

“Entre todos podemos nutrir una comunidad muy importante, pensando en una reinvención de las letras coahuilenses”, compartió el autor. En su relación con el lenguaje, la prosa y el lenguaje poético en su literatura, Martínez se ubica más como narrador y crítico literario —con algunos ensayos y reseñas literarias publicadas en Tierra Adentro al respecto—. Pero en este libro, al tratarse de cuentos cortos, la estructura cambia y los juegos se diversifican, lo que da pie a otras exploraciones literarias. “Las taxonomías son importantes pero creo que en lo que refiere a la literatura el género es libro. Me gustaría que llegáramos a pensar en ‘esto es específicamente un ensayo o una crónica’. Me gusta mucho el teatro y trabajo mucho en los diálogos, pero entiendo que la dramaturgia es otro oficio, que si bien abreva de la escritura tiene sus características. Así el lado poético de ‘Carne fósil’ tiene que ver con mi experiencia como lector”, aseguró.