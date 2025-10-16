Juan Gedovius presenta su bestiario de criaturas mexicanas en la FIL de Monterrey

“Dejó de ser una anécdota de ‘a mi tío se le apareció en el rancho, o en la carretera se le ve, hay que pedir permiso para entrar al bosque’, dejó de ser ese dato casi de sobremesa para convertirse en un tópico para estudiar”, explicó Gedovius en entrevista para VANGUARDIA.

“Diferentes” (Alfaguara, 2025) es un bestiario mexicano integrado por especies fantásticas que el autor fue conociendo en sus viajes, a lo largo de los años, y cuya existencia apuntó pero que nunca creyó que terminarían en una publicación como esta.

Cuando pensamos en criaturas míticas o mágicas siempre nos vamos a los dragones, las brujas, los duendes, las hadas, figuras de folclores que provienen de Europa, pero en México tenemos una increíble cantidad de bestias igual de fascinantes, que ahora el escritor e ilustrador Juan Gedovius ha “capturado” en su más reciente libro.

“No hay lugar a donde vaya y no necesita uno estar en una comunidad alejada, esto es tan urbano como rural, donde no haya una anécdota al respecto”, agregó.

En el libro podrás encontrar tanto espíritus protectores de los bosques y los manglares, hasta una sorprendente variedad de sirenas, y criaturas un tanto más siniestras que amenazan con llevarse hasta tu alma. Naturalmente, hay otros ejemplos mucho más conocidos, como el chupacabras.

“Al principio tenía una gran cantidad pero no daban el número de páginas que queríamos. Los libros al final tienen un espacio físico, requieren cierta cantidad de páginas, para esta colección hacían falta algunos, entonces me puse a investigar y de repente tenía el doble que siguen acumulándose”, compartió.

“Luego fue decidir quién entra y quién no. Ya casi para terminar regresaba de algun viaje con otra criatura y le decía a mi editor pero ya no cabían más”, recordó, “como había una gran cantidad nos dimos el gusto nos dimos el gusto de elegir los que más nos gustaban y los que tenían un carácter más doméstico, lo menos acercado a los dioses, a las leyendas o a ciertas religiones, porque lo último que queríamos era ofender a alguien con esto”.

Sobre el trabajo de ilustración explicó que para muchas de estas criaturas hay descripciones muy exactas, por lo que su trabajo fue meramente adaptarlas a su estilo, el cual se ve impregnado en todas las imágenes que conforman este gran volumen.

“Diferentes” de Juan Gedovius se presentará este sábado 18 de octubre a las 15:00 horas en el Auditorio HEB en la comunidad de la Feria Internacional del Libro Monterrey.