La ciudad que nos habita

Artes
/ 7 diciembre 2025
    La ciudad que nos habita

“Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por

la amplitud de su visión y la altura de sus sueños”.

Anónimo

¿De qué manera influye el patrimonio en nuestro pensamiento y el desarrollo de nuestra cultura en nuestras ciudades? Más allá de que la denominación del patrimonio sea material o inmaterial, es un hecho que nuestra historia marca nuestra identidad y nos conduce a ser y parecer de un lugar específico. El teórico de la arquitectura Kevin Lynch, afirma que la imagen que se tiene de una ciudad es condicionante y define nuestro modo de imaginarla y crearla. Los componentes patrimoniales y en este caso, arquitectónicos de una comunidad, forman parte de una red de símbolos que observamos o miramos en nuestros trayectos y en nuestra vida cotidiana, los cuales se normalizan e interiorizan con el paso del tiempo y nuestro contacto con ellos. Otros autores mencionan que, estos sistemas de símbolos emplazados en las sociedades son el resultado y, no solamente eso, sino la condición para que se desarrolle la cultura: “la cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto, (...) un texto complejamente organizado que se descompone en jerarquías complejas”.

Lo anterior, quiere decir que cada representación cultural, como lo es el patrimonio material o inmaterial de los pueblos, forma parte de nuestro lenguaje, se nos acerca desde el exterior pero, al encontrarnos inmersos, se vuelve parte de nuestra visión del mundo entendido como nuestro entorno inmediato. Sin embargo, este universo que nos rodea y nos conforma, no es estático y cambia, así como cambian las estaciones o el clima, incluso en estos tiempos que corren, más rápido.

Otros autores mencionan que, los centros históricos, dentro de este marco cultural, son un eslabón entre lo nuevo y lo antiguo, no como una secuencia lineal, sino como la evolución de sus características físicas, donde lo antiguo produce lo moderno confiriéndole existencia a lo histórico. En este sentido, se afirma que las intervenciones que se llevan a cabo en los centros históricos deberían ser permanentes y sostenidas por procesos sociales en su transformación y/o conservación, por lo tanto, las acciones concretas que se lleven a cabo en esta esfera histórica patrimonial arquitectónica, no debieran ser resultado de una administración u otra, sino parte de una voluntad superior que coloque la imagen de nuestra ciudad y por lo tanto su cultura en todas las agendas de todos los órdenes de gobierno, en un largo arco temporal que no termine, donde se agregue valor, por medio de “políticas sin fin”.

Asimismo, la imagen de la ciudad como conformadora de nuestro lenguaje visual y por lo tanto de nuestra cultura, nos impacta directamente y modifica nuestras actividades cotidianas, sin embargo, estas actividades y estas acciones que debieran ser interminables, son responsabilidad de sociedades y gobierno en conjunto. Las decisiones pueden enriquecerse al considerar a los usuarios directos de cualquier punto geográfico por medio del diálogo y el sentido común, por encima de intereses económicos o bien, considerando los intereses económicos pero sin sobrevalorarlos. De tantos fenómenos que suceden en los centros históricos y que impactarán en mayor o menor medida el lenguaje visual de nuestra ciudad, se encuentra la famosa gentrificación, que no es sinónimo de remodelación o “afresamiento” como lo menciona Carla Escoffié en su libro titulado “País sin techo”, este fenómeno es complejo e intervienen en él múltiples factores y además, desencadena otras problemáticas sociales, pero también culturales, porque al verse modificado el comportamiento o la vocación de nuestros edificios y espacios patrimoniales, también se modifican nuestras maneras de transitarlos y habitarlos, promoviéndose un cambio en nuestro lenguaje cultural que tiene el riesgo de perder de vista la identidad y la historia, los símbolos culturales y nuestras tradiciones.

Argelia Dávila

Arquitecta por la Universidad de Monterrey. Cursó la maestría en Arquitectura con especialidad en diseño y tecnología ambiental en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde fue becaria del CONACYT y enfoca su investigación para la obtención del grado a los usos, aplicaciones y adaptaciones de la arquitectura vernácula a las nuevas demandas de la época actual. Es profesora investigadora con perfil PRODEP y coordinadora de posgrado en la Escuela de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera de la UA de C. Forma parte de la Academia de investigación, es miembro del comité de reforma curricular de ambas carreras, miembro del comité de la Maestría en Arte y Diseño, así como del Núcleo académico Básico del mismo programa, miembro del cuerpo académico “Expresión visual” de la licenciatura en Diseño Gráfico. Coordina la plataforma In Signia, sitio dedicado al estudio, promoción y preservación del patrimonio y los símbolos que conforman la identidad en su ciudad natal. Becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila en el año 2012 en el área de patrimonio y como creadora con trayectoria en 2021, coordinadora del libro Umbrales. El centro de Saltillo. Visiones desde la transdisciplina, donde además colabora con un capítulo, ganadora del premio de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón” emisión número 23 en categoría Prensa.

Formó parte del equipo de diseño del prototipo de vivienda sustentable propuesto por el CINVESTAV. Autora del capítulo “Apropiarse el territorio” en “Dimensiones del Espacio” libro editado por la UAdeC. Colaboradora en diversas revistas de divulgación a nivel nacional y regional como la Gazeta del Archivo Municipal de Saltillo. Es analista, gestora y asesora en temas de reglamentación urbana. Estudiante de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad en donde desarrolla proyectos de investigación relacionados con el patrimonio, los imaginarios y emblemas simbólicos.

