La Compañía de Ópera de Saltillo presentará la ópera Fidelio de Beethoven en Monterrey
En colaboración con CONARTE, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Nuevo León y de Guanajuato, la COSA participará en esta especial producción
Una mujer se hace pasar por un guardia de prisión, llamado Fidelio, para poder rescatar a su marido, quien está encarcelado por cuestiones políticas. Esta es la trama de la ópera “Fidelio”, la única compuesta por Beethoven y que muy pronto llegará a Monterrey con talento saltillense.
El virtuosismo y talento de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) se unirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL) para presentar esta producción única.
El evento —que se llevará a cabo junto con CONARTE, la UANL, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Guanajuato— reunirá a destacados artistas, entre ellos los reconocidos solistas Ramón Vargas (tenor) y Dhyana Arom (soprano), en Monterrey, bajo la dirección musical del maestro Guido Maria Guida, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UANL y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo.
La experiencia, sin embargo, no se quedará ahí, pues la puesta se llevará a la ciudad de León, Guanajuato, bajo la dirección orquestal de José Areán, al frente de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Coro del Teatro Bicentenario, en una magnífica representación de la única ópera de Beethoven.
“La Compañía de Ópera de Saltillo tiene experiencia en el repertorio de Beethoven y cuenta con cualidades distintivas de la música de Fidelio, haciendo énfasis en su carácter rítmico y enérgico”, dijo Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA, a través de un comunicado de prensa.
Mencionó además que las obras de Beethoven, aún en sus composiciones para piano u otros instrumentos, así como en su única ópera, están pensadas de manera sinfónica.
La función se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 20:00 horas en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, en Monterrey, Nuevo León; mientras que en León, Guanajuato, serán el miércoles 6 y viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.
Los boletos ya se encuentran disponibles a través de AREMA Ticket.