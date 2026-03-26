La Compañía de Ópera de Saltillo presentará la ópera Fidelio de Beethoven en Monterrey

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Artes
/ 26 marzo 2026
    La Compañía de Ópera de Saltillo presentará la ópera Fidelio de Beethoven en Monterrey

En colaboración con CONARTE, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Nuevo León y de Guanajuato, la COSA participará en esta especial producción

Una mujer se hace pasar por un guardia de prisión, llamado Fidelio, para poder rescatar a su marido, quien está encarcelado por cuestiones políticas. Esta es la trama de la ópera “Fidelio”, la única compuesta por Beethoven y que muy pronto llegará a Monterrey con talento saltillense.

El virtuosismo y talento de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) se unirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL) para presentar esta producción única.

El evento —que se llevará a cabo junto con CONARTE, la UANL, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Guanajuato— reunirá a destacados artistas, entre ellos los reconocidos solistas Ramón Vargas (tenor) y Dhyana Arom (soprano), en Monterrey, bajo la dirección musical del maestro Guido Maria Guida, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UANL y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo.

La experiencia, sin embargo, no se quedará ahí, pues la puesta se llevará a la ciudad de León, Guanajuato, bajo la dirección orquestal de José Areán, al frente de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Coro del Teatro Bicentenario, en una magnífica representación de la única ópera de Beethoven.

“La Compañía de Ópera de Saltillo tiene experiencia en el repertorio de Beethoven y cuenta con cualidades distintivas de la música de Fidelio, haciendo énfasis en su carácter rítmico y enérgico”, dijo Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA, a través de un comunicado de prensa.

Mencionó además que las obras de Beethoven, aún en sus composiciones para piano u otros instrumentos, así como en su única ópera, están pensadas de manera sinfónica.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/el-calzado-del-norte-graba-su-huella-en-la-exposicion-fabulas-de-vinicio-fabila-en-saltillo-OH19695830

La función se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 20:00 horas en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, en Monterrey, Nuevo León; mientras que en León, Guanajuato, serán el miércoles 6 y viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de AREMA Ticket.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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