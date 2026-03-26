La Compañía de Ópera de Saltillo presentará la ópera Fidelio de Beethoven en Monterrey

Una mujer se hace pasar por un guardia de prisión, llamado Fidelio, para poder rescatar a su marido, quien está encarcelado por cuestiones políticas. Esta es la trama de la ópera “Fidelio”, la única compuesta por Beethoven y que muy pronto llegará a Monterrey con talento saltillense.

El virtuosismo y talento de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) se unirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL) para presentar esta producción única.

El evento —que se llevará a cabo junto con CONARTE, la UANL, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Guanajuato— reunirá a destacados artistas, entre ellos los reconocidos solistas Ramón Vargas (tenor) y Dhyana Arom (soprano), en Monterrey, bajo la dirección musical del maestro Guido Maria Guida, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UANL y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo.